Aplikacja mobilna CCC ma już ponad 5 mln pobrań, podała spółka. CCC zapowiada dalszy rozwój aplikacji i wdrożenia nowych funkcjonalności.

„5 mln pobrań w ok. dwa lata od startu to duży sukces, który jest zasługą całego zespołu, pracującego nad aplikacją. Jej funkcjonalności są cały czas rozwijane, a my dokładamy wszelkich starań, aby naszym klientom oferować najlepsze produkty oraz ciekawe i inspirujące treści. Ta imponująca liczba użytkowników pokazuje, że obrany przez nas kierunek jest zgodny z oczekiwaniem konsumentów” – powiedział mobile content coordinator w Grupie CCC Aleksandra Koclejda, cytowana w komunikacie.

Każdego tygodnia aplikację pobiera na swój telefon średnio 100 tysięcy osób, podkreśliła spółka.

„Obecnie mogą z niej korzystać klienci w Polsce, Czechach, Słowacji, Austrii, Rumunii, na Węgrzech, a od niedawna także w Bułgarii. Treści dla każdego kraju dobierane są indywidualnie zgodnie z preferencjami konsumentów i lokalnymi trendami” – czytamy dalej.

Grupa CCC stale pracuje nad kolejnymi usprawnieniami i wprowadza do aplikacji nowe funkcjonalności, które są przydatne dla użytkowników. Obecnie jej posiadacze mogą skorzystać z wielu ciekawych opcji, które sprawiają, że zakupy są jeszcze prostsze i wygodniejsze, podano także.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. W roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. i zakończonym 31 stycznia 2021 r. spółka odnotowała 5,64 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews