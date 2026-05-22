Aplisens liczy na to, że uda mu się zrealizować założenia strategii dotyczące bieżącego roku, mimo ubytków zamówień spowodowanych wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie, poinformował prezes Adam Żurawski.

„Chcemy wykonać założenia [strategii] na 2026 rok, pomimo ubytków z Bliskiego Wschodu. Mamy na Bliskim Wschodzi pojedyncze niezrealizowane zamówienia, gdzie relatywnie wysokie jest prawdopodobieństwo ich anulowania, natomiast bardziej istotne byłoby, gdyby nie wpływały nowe zamówienia z tego regionu” – powiedział Żurawski podczas telekonferencji.

Zastrzegł, że częściowo uda się przekierować te zamówienia na inne rynki.

„Jeśli chodzi o zamówienia w II kwartale, pozytywnie jest na rynkach Unii Europejskiej, nie jest źle na rynku krajowym, na który patrzymy z lekkim optymizmem. Bardzo słabo jest na rynkach WNP, gdzie spadki mogą być jeszcze głębsze w kolejnych kwartałach. Duża niepewność jest na rynkach pozostałych. Tu najbardziej optymistycznie jest w Azji Południowo-Wschodniej, powoli odwraca się też sytuacja w USA, ale wolumen nie jest tu na tyle duży, żeby nawet przy znaczących wzrostach przełożyło się to wyraźnie na wyniki grupy” – dodał prezes.

W jego ocenie, zakładany w strategii wzrost sprzedaży w Polsce o kilka procent w 2026 r. jest wciąż do osiągnięcia, mimo spadku o 3,9% w I kwartale.

„W Unii Europejskiej mamy duże wzrosty, w strategii zakładaliśmy zdecydowanie mniejsze, ale jeden kwartał to zbyt mało, żeby uogólniać. Jest dość optymistycznie, mamy nadzieję, że to się będzie w kolejnych kwartałach potwierdzało” – wskazał.

W I kwartale przychody w UE wzrosły o 17,1% r/r.

Z kolei na pozostałych rynkach strategia zakładała wzrost na poziomie 12%, a w I kw. było „płasko” (wzrost o 0,2% r/r), ze względu na wybuch wojny na Bliskim Wschodzie.

„To największe wyzwanie na najbliższe kwartały. Mamy nadzieję, że takie rynki jak Wielka Brytania, Wietnam czy Indie będą 'ciągnąć’ ten segment i 12% wzrostu w tym roku nadal jest realne” – powiedział Żurawski.

Mniejsze spadki niż zanotowane w I kw. -17,8% r/r spółka zakładała także na rynkach WNP, szczególnie w Ukrainie.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 146,6 mln zł w 2025 r.

