Poziom marż z 2023 roku będzie dla Grupy Aplisens raczej nie do utrzymania w 2024 roku, poinformował prezes Adam Żurawski.

„Utrzymanie w tym roku marż z 2023 roku będzie bardzo trudne, raczej zakładamy powrót do poziomu marż z lat poprzednich” – powiedział Żurawski podczas telekonferencji.

W 2023 r. rentowność brutto sprzedaży grupy wyniosła 41,71% i wzrosła o 1,95 pkt proc., marża EBIT wyniosła 24,63% (wzrost o 7,02 pkt proc.), a marża EBITDA 29,18% (wzrost o 6,64 pkt proc.).

„W IV kwartale 2023 r. mieliśmy do czynienia z największym spadkiem zamówień. Teraz liczba zamówień rośnie, ale rok do roku jest jeszcze na minusie, choć w porównaniu do wysokiej, rekordowej bazy. Widać jednak tendencję wzrostową” – dodał prezes.

Zastrzegł jednocześnie, że zakładany w strategii wzrost sprzedaży w 2024 r. o 12% jest raczej niemożliwy do realizacji z uwagi na wysoką bazę z 2023 r., ale sumując wzrosty z lat 2023 i 2024, grupa powinna zmieścić się w założeniach strategii lub nawet je przekroczyć.

„Wyniki w 2023 r. były na tyle dobre, że zakładamy, że dywidenda zostanie wypłacona” – zapowiedział również Żurawski, zastrzegając, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Wśród planów na obecny rok prezes wymienił także pozyskanie certyfikatu na rynek australijski, a także dla kolejnych grup produktów w USA i prawdopodobnie w Wielkiej Brytanii.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 163,2 mln zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews