APS Energia intensywnie pracuje nad dywersyfikacją geograficzną i produktową sprzedaży. Ta druga uwzględnia m.in. wzrost obecności w obszarze autobusów elektrycznych i napędów wodorowych. Jednocześnie analizuje kształt planowanego zakładu produkcyjnego, ale zmienność otoczenia biznesowego sprawia, że wyniki tej analizy będą najwcześniej w II półroczu, poinformował ISBnews wiceprezes Hubert Stępniewicz.

„Mocno weryfikujemy naszą politykę sprzedaży i dywersyfikujemy sprzedaż poza Polską, na innych rynkach geograficznych, zarówno Unii Europejskiej oraz odleglejszych rynków Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu. Rozwijamy aktywność na rynkach Azji Centralnej i Wschodniej. Koncentrujemy się na krajach, które realizują znaczące programy rozwoju w obszarze energetyki, transportu, jak i elektromobilności” – powiedział Stępniewicz w rozmowie z ISBnews.

Na razie wojna na Ukrainie nie dotknęła spółki bezpośrednio, ale na pewno nie pomoże w złagodzeniu trudności, które pojawiają się na rynku od początku pandemii.

„Jeszcze nie odczuwamy bezpośrednio skutków agresji rosyjskiej na Ukrainę np. w postaci zmniejszonej liczby pracowników. Natomiast przeżywamy ten konflikt w wymiarze osobistym. Pierwsze uderzenie odebraliśmy jednak w wyniku pandemii COVID-19, jej konsekwencje uderzyły nas w obszarze dostępności pracowników oraz zaburzeń w łańcuchach dostaw. Problemy obejmowały nie tylko proces transportu, ale głównie ograniczenie podaży komponentów w wyniku trwałych wyłączeń zakładów dostawców. Wciąż zarządzamy dużymi wyzwaniami w obszarach półprzewodników czy komponentów indukcyjnych. Niemniej radzimy sobie na bieżąco” – powiedział wiceprezes.

„Dotyka nas wzrost cen stali, aluminium i miedzi. Nie widzimy jeszcze przełamania krzywych wzrostu, nie zbliżamy się do momentu stabilizacji cen. Takie otoczenie wymaga elastycznej adaptacji. Sięgamy po rozwiązania związane z unifikacją, modularyzacją, standaryzacją naszych produktów. To proces ciągły i wymagający. Jednocześnie widzimy jednak, że presja kosztowa będzie się przekładała na politykę cenową spółki” – kontynuował Stępniewicz.

Jednocześnie zapowiedział rozwój produktowy, prowadzący do zmian w strukturze sprzedaży grupy.

„Strategia spółki ogłoszona w grudniu ub. roku wskazała dwa nowe ważne obszary rozwoju: segment trakcji i transportu oraz magazynów energii (ESS). W pierwszym planujemy wzrost obecności na rynku kolejowym, gdzie już jesteśmy, i wzrost obecności w obszarach autobusów elektrycznych i lekkich pojazdów szynowych. Opracowujemy unikalne systemy zasilania do pojazdów elektrycznych, które będziemy prezentować wkrótce. Oczekujemy, że będzie następował dynamiczny wzrost przychodów z trakcji i transportu. Drugi istotny kierunek wzrostu dotyczy magazynów energii. Biorąc pod uwagę oczekiwaną dynamikę zmian w Europie i w Polsce, oczekiwany udział segmentu ESS w przychodach będzie rósł do poziomu co najmniej kilkunastu procent. W obszarze trakcji to kilkanaście do kilkudziesięciu procent” – wymienił wiceprezes.

„Pokażemy parę ciekawych rozwiązań w zakresie magazynów energii i transportu, np. opartych na technologii SiC. Jesteśmy ponadto zaangażowani w projekt budowy napędu wykorzystujący ogniwa wodorowe. Co istotne, nasze pierwsze nasze doświadczenia w zakresie wykorzystania ogniw budowaliśmy już 12 lat temu. Dziś chcemy je wykorzystać w bieżących projektach transportowych” – dodał.

Z jego słów wynika, że spółka w niepewnym otoczeniu gospodarczym będzie ostrożna w kwestii przejęć.

„Cały czas otrzymujemy propozycje nabycia istniejących podmiotów lub uczestniczenia w przedsięwzięciach typu joint venture. Natomiast z powodu zmienności otoczenia zachowujemy dużą wstrzemięźliwość. Nowe ryzyka – związane z kosztami zasobów, kosztem pieniądza, zmiennością sytuacji rynkowej – dodają złożoności w ocenie perspektyw wzrostu. Dlatego mocniej się koncentrujemy na rozwoju podstawowej działalności, na optymalizacji i poprawie sprawności operacyjnej” – wskazał.

Jednym z elementów rozwoju organicznego APS Energia ma być, zgodnie ze strategią, budowa nowego obiektu produkcyjnego w Stanisławowie Pierwszym w celu stworzenia zasobów pod produkcję urządzeń dla dziedziny magazynowania energii i OZE. Nowa inwestycja ma być prowadzona w latach 2023-2024.

„Jesteśmy na etapie definicji programu funkcjonalnego nowego zakładu, głównie związanego z potrzebami spółki w obszarze transportu i magazynów energii. Przeznaczenie obiektu będzie podporządkowane potrzebom tych segmentów. Kluczem jest określenie rozmiarów i proporcji adresowalnych rynków. Dzisiejsza zmienność otoczenia biznesowego sprawia, że wyniki tej analizy będą najwcześniej w drugim półroczu. Wówczas określimy sposób zagospodarowania posiadanych przez nas terenów” – powiedział Stępniewicz.

W grudniu ub.r. APS Energia przyjęła strategię rozwoju na lata 2022-2026, która zakłada m.in. osiągnięcie ponad 500 mln zł przychodów w 2026 r. Grupa w najbliższych latach zamierza skoncentrować działalność w segmentach kluczowych dla budowy gospodarki opartej na środkach transportu zbiorowego (T&T, e-mobility), energetyce atomowej oraz magazynowaniu energii i systemów przetwarzania energii dla OZE.

Strategia uwzględnia też m.in. przeprowadzenie akwizycji w takich branżach, jak trakcja i transport, energetyka atomowa czy magazyny energii.

APS Energia jest producentem systemów zasilania dla energetyki, energetyki atomowej, przemysłu naftowo-gazowego, wojska i innych branż. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły wstępnie 113,3 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews