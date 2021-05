Wykorzystanie mocy produkcyjnych zakładów z Grupy Arctic Paper powinno co najmniej utrzymać się na poziomie 94% w całym 2021 roku, czyli na tym samym, co w I kwartale, poinformował prezes Michał Jarczyński.

„Normalnym poziomem wykorzystania mocy jest dla nas około 90%, dlatego osiągnięte w I kwartale 94% uważam za bardzo przyzwoite. Patrząc na obecną sytuację, sądzę, że co najmniej utrzymamy ten poziom w II kwartale i całym 2021 roku” – powiedział Jarczyński podczas wideokonferencji.

W 2020 roku średnie wykorzystanie mocy produkcyjnych w Grupie Arctic Paper wyniosło około 82%, przy czym znacząco różniło się w poszczególnych kwartałach: w I kwartale było to 96%, w II kwartale – 69%, w III – kwartale – 83% i w IV kwartale – 90%.

„Jestem raczej optymistą, patrząc na obecny popyt, spodziewam się lepszego wykorzystania mocy produkcyjnych niż w I kwartale” – dodał prezes.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,85 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews