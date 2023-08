Arctic Paper zainwestuje 285 mln SEK w rozbudowę i modernizację instalacji biopaliwowej w fabryce w Grycksbo, podała spółka. Prowadzi też z bankami negocjacje w sprawie kredytowania inwestycji.

„Dzięki instalacji na biopaliwo Arctic Paper Grycksbo ma niski ślad węglowy i konkurencyjny miks energetyczny. Teraz robimy kolejny krok w ramach naszego długoterminowego planu strategicznego, aby zdywersyfikować działalność w kierunku zielonej energii. Inwestycja pozwoli zaoszczędzić 50 mln SEK rocznie na kosztach energii dla papierni, a jednocześnie zapewni dodatkowy strumień przychodów, ponieważ sprzedaż pelletu drzewnego – jest to działalność o obiegu zamkniętym: pellety są wytwarzane z pozostałości z tartaków – ma generować przychody w wysokości ok.100 mln SEK rocznie” – powiedział prezes Michał Jarczyński, cytowany w komunikacie.

Głównymi wykorzystywanymi biopaliwami będą trociny i zrębki drzewne, ale w zmodernizowanej instalacji będzie można stosować także inne biopaliwa. Inwestycja zostanie sfinansowana z kredytów bankowych i kapitału własnego i ma zostać ukończona w pierwszej połowie 2025 roku, podano.

Spółka poinformowała również o przystąpieniu do negocjacji umowy zmieniającej umowę kredytów terminowych i odnawialnych z konsorcjum banków w składzie: Bank Polska Kasa Opieki, BNP Paribas Bank Polska oraz Santander Bank Polska.

„Na mocy umowy zmieniającej kredytodawcy udzielą spółce dodatkowego kredytu w celu sfinansowania kosztów budowy instalacji do wysuszania biomasy oraz produkcji pelletu, która będzie ulokowana w Grycksbo na nieruchomości należącej do Arctic Paper Grycksbo AB” – czytamy w raporcie.

„Na bazie otrzymanych od banków wstępnych propozycji finansowania spółka przewiduje następujące główne warunki kredytu dodatkowego:

1. całkowita kwota kredytu dodatkowego: równowartość 20 mln euro;

2. waluta: euro;

3. charakter kredytu: inwestycyjny kredyt terminowy;

4. okres finansowania: 7 lat od dnia zawarcia umowy zmieniającej;

5. warunki spłaty kredytu dodatkowego: 67,5% wypłaconej kwoty kredytu dodatkowego będzie spłacana w półrocznych ratach poczynając od marca 2026 r. Pozostała kwota kredytu dodatkowego zostanie spłacona w ostatecznej dacie spłaty kredytu dodatkowego;

6. oprocentowanie: zmienne ustalane na bazie stawki bazowej EURIBOR oraz zmiennej marży, której poziom będzie uzależniony od poziomu wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA;

7. zabezpieczenia: kredyt dodatkowy będzie zabezpieczony pakietem zabezpieczeń ustanowionych w związku z umową kredytów” – czytamy dalej.

Spółka zastrzega, że wskazane parametry kredytu dodatkowego są wstępne i w drodze negocjacji z bankami mogą ulec zmianie. Informuje też, iż negocjacje z bankami dotyczące kredytu dodatkowego mogą, ale nie muszą zakończyć się zawarciem umowy zmieniającej.

Arctic Paper poinformował również o powołaniu ze skutkiem na 14 sierpnia br. Toma Fabiana Langenskiöld na członka zarządu spółki.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,89 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews