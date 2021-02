Spółki z Grupy Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP): ARP E-Vehicles oraz ARP Leasing zawarły porozumienie o wspólnej ofercie. W pełni elektryczny autobus produkowany przez ARP E-Vehicles będzie dostępny w programie elastycznego finansowania jego zakupu poprzez leasing operacyjny oferowany przez ARP Leasing, podała Agencja.

„Organizowana na początku roku przez ARP konferencja poświęcona elektromobilności w transporcie publicznym pokazała, jak dużym zainteresowaniem wśród samorządowców cieszy się temat przejścia z tradycyjnych autobusów miejskich, napędzanych olejem napędowym, na pojazdy elektryczne, zeroemisyjne. Poprzez niedawny zakup projektu polskiego elektrycznego autobusu miejskiego, działalność Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wpisuje się w światowe trendy zmierzająca do redukcji emisji CO2 jak i pozostałych szkodliwych substancji produkowanych przez tradycyjny transport. Cieszymy się bardzo, że inwestycja w pierwszy polski autobus elektryczny, z bateriami w podłodze, opłaciła się i teraz ruszamy w Polskę z promocją pierwszego w pełni polskiego E-Busa spod marki ARP E-Vehicles. Dziś, wykorzystując efekt synergii spółek Grupy ARP, możemy zaprezentować kompleksową ofertę polskiego E-Busa, połączoną z możliwością sfinansowania jego zakupu ofertą leasingową spółki ARP Leasing” – powiedział wiceprezes Paweł Kolczyński, cytowany w komunikacie.

Zawarte porozumienie daje możliwość nabycia elektrycznego środka transportu wraz z jego finansowaniem. Ma ułatwić sfinansowanie takiego przedsięwzięcia beneficjentom drugiej fazy programu „Zielony transport publiczny”, która zapowiadana jest na jesień tego roku. Beneficjentami programu są organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego, którzy planują m.in. wymianę używanych obecnie autobusów na nowe, ekologiczne środki transportu publicznego. Klienci zainteresowani zakupem lub leasingiem elektrycznych autobusów od ARP E-Vehicles będę mogli od razu zapoznać się z warunkami sfinansowania takiego zakupu leasingiem oferowanym przez ARP Leasing, wyjaśniono.

„Grupa ARP dostrzega olbrzymie zainteresowanie i potrzeby samorządów oraz operatorów publicznego transportu zbiorowego wymianą środków transportu o napędach konwencjonalnych na pojazdy zeroemisyjne. Doskonale uwidocznił to Program Zielony Transport Publiczny, w ramach którego aplikacje samorządów i spółek operatorskich wypełniły alokację środków w wysokości 1,3 mld zł w niespełna dwa tygodnie. Program Zielony Transport Publiczny przewiduje możliwość dofinansowania zarówno na zakup, jak i leasing pojazdów zeroemisyjnych. Dlatego też już dziś przygotowując się do drugiej edycji programu ARP E-Vehicles oraz ARP Leasing zdecydowały się na przygotowanie unikatowej na polskim rynku wspólnej oferty produktowej w postaci pełnego pakietu: autobusu wraz z jego finansowaniem” – dodał prezes ARP E-Vehicles Mariusz Wdowczyk.

„Jak pokazują ostatnie badania rynku w Polsce, wśród przedsiębiorców reprezentujących MŚP, najpopularniejszym źródłem finansowania inwestycji w firmie jest leasing. Jeśli do tego trendu dodamy troskę polskich samorządów o ekologię i czysty transport publiczny to wspólna oferta ARP Leasing i ARP E-Vehicles wydaje się być idealną odpowiedzią na wymagania współczesnego rynku. Poprzez podpisane dziś porozumienie, chcemy być przygotowani do jesiennego naboru wniosków do programu NFOŚiGW ‚Zielony Transport Publiczny’ i dlatego łączymy siły. Dzięki podpisanemu porozumieniu, chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom polskich samorządów, jak i przedsiębiorców, przedstawiając kompleksową ofertę nowoczesnego, w pełni polskiego elektrycznego autobusu połączoną z możliwością jego zakupu poprzez leasing” – zakończył prezes ARP Leasing Wojciech Miedziński.

Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Od początku swojej działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Portfel spółek ARP obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji.

Źródło: ISBnews