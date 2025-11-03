Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Bank Pekao podpisały porozumienie, którego celem jest wspieranie przedsiębiorstw oraz rozwój inwestycji w kluczowych sektorach polskiej gospodarki, podała ARP. Partnerstwo obejmuje wspólne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, działania na rzecz rozwoju relacji biznesowych oraz organizację programów szkoleniowych dla pracowników obu instytucji.

Zawarte porozumienie stanowi kolejny krok w realizacji misji ARP polegającej na tworzeniu silnego ekosystemu wsparcia dla firm – zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i sektora MŚP – poszukujących elastycznych i komplementarnych instrumentów finansowania rozwoju.

„Współpraca z Bankiem Pekao to przykład synergii między instytucjami, które realnie wspierają rozwój polskiej gospodarki. Łącząc nasze doświadczenie w finansowaniu i restrukturyzacji przedsiębiorstw z potencjałem banku, możemy jeszcze skuteczniej wspierać firmy na każdym etapie ich rozwoju. Razem tworzymy przestrzeń, w której przedsiębiorcy zyskują nie tylko dostęp do kapitału, lecz także partnerów gotowych towarzyszyć im w realizacji ambitnych celów” – powiedział wiceprezes ARP Krzysztof Telega, cytowany w komunikacie.

„To ważny krok w kierunku wzmocnienia współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i inwestycji w Polsce. Wspólne działania, obejmujące finansowanie projektów, wymianę wiedzy oraz szkolenia, pozwolą jeszcze skuteczniej wspierać firmy w realizacji ambitnych przedsięwzięć. Zależy nam na tym, by tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi biznesu – zarówno w skali krajowej, jak i lokalnej” – dodał wiceprezes Banku Pekao nadzorujący działalność pionu bankowości przedsiębiorstw Łukasz Januszewski.

W ramach współpracy ARP i Bank Pekao planują rozwijać wspólne inicjatywy w obszarach takich jak finansowanie inwestycji przemysłowych, transformacja energetyczna czy zielone technologie. Celem jest stworzenie stabilnych warunków dla przedsiębiorców, którzy chcą

zwiększać skalę działalności i konkurować na rynkach międzynarodowych.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 334,24 mld zł na koniec 2024 r.

ARP to spółka Skarbu Państwa (działająca w ramach Grupy PFR), która zajmuje się działaniami wspierającymi rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Źródło: ISBnews