Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) ogłosiła rozpoczęcie pierwszego naboru wniosków w ramach

projektu „Dig.IT Transformacja Cyfrowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), podała ARP. Nabór ruszy 3 listopada 2025 r. i potrwa trzy tygodnie, a jego alokacja wynosi 20 mln zł. Całkowita kwota grantów przewidziana w projekcie, który będzie realizowany w latach 2025-2029 to 140 mln zł.

Kolejny nabór wniosków przewidziany jest na wiosnę 2026 z większą pulą do przekazania przedsiębiorcom.

„Projekt Dig.IT to inwestycja w przyszłość polskiej gospodarki oraz praktyczna odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać się w oparciu o nowoczesne technologie. Dzięki temu programowi wspieramy firmy, które odważnie stawiają na innowacje i cyfrową transformację, zwiększając swoją efektywność operacyjną, bezpieczeństwo danych i odporność na globalne zawirowania rynkowe. Granty udzielane w ramach Dig.IT umożliwią setkom małych i średnich przedsiębiorstw wdrożenie rozwiązań z zakresu automatyzacji procesów, robotyzacji, sztucznej inteligencji czy zaawansowanej analityki danych. To realna szansa, by polskie firmy mogły konkurować z największymi graczami na rynkach międzynarodowych i budować trwałą przewagę konkurencyjną w oparciu o cyfrowe innowacje” – powiedział prezes ARP Bartłomiej Babuśka, cytowany w komunikacie.

Projekt adresowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa przemysłowego oraz usług produkcyjnych, które mają za sobą co najmniej pięć pełnych lat działalności. Celem inicjatywy jest podniesienie poziomu cyfryzacji i konkurencyjności polskich firm

poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii, takich jak automatyzacja procesów, sztuczna inteligencja, big data czy rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

W ramach programu przedsiębiorcy mogą otrzymać granty w wysokości od 150 000 do 850 000 zł, pokrywające do 50% kosztów kwalifikowanych. Środki będzie można przeznaczyć m.in. na wdrożenie gotowych technologii cyfrowych, prace programistyczne, zakup środków trwałych oraz szkolenia pracowników, wymieniono.

ARP to spółka Skarbu Państwa (działająca w ramach Grupy PFR), która zajmuje się działaniami wspierającymi rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Źródło: ISBnews