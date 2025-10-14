Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), Jelcz oraz spółka RFK podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy zagospodarowaniu aktywów produkcyjnych przedsiębiorstwa Rafako, podała ARP. Efektem ma być uruchomienie produkcji pojazdów wojskowych w Raciborzu.

Przedmiotem listu intencyjnego jest rozpoznanie możliwości objęcia przez wchodzącą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółkę Jelcz części aktywów po Rafako i utworzenie na ich bazie nowoczesnego ośrodka przemysłowego specjalizującego się w produkcji pojazdów różnych typów z przeznaczeniem wojskowym. Działania te wpisują się w szerszą strategię, mającą na celu odbudowę i rozwój polskiego potencjału wytwórczego, w tym kluczowego dla obronności kraju sektora zbrojeniowego, podkreślono.

„Utworzenie spółki RFK i dzisiejsze podpisanie listu to konkretne działania, by raciborskie zakłady znów mogły pełnić ważną rolę. Zamiast dopuścić do stopniowej degradacji tego miejsca, zamierzamy przywrócić je do życia – dla bezpieczeństwa kraju i rozwoju regionu. Przede wszystkim czujemy jednak obowiązek wobec mieszkańców Raciborza. Utrzymanie działalności w tym miejscu to nasz dług wdzięczności i

odpowiedzialność za lokalną społeczność. Zależy nam na nowoczesnym przemyśle, który daje ludziom dobrą, stabilną pracę i buduje siłę naszej gospodarki” – powiedział prezes ARP Bartłomiej Babuśka, cytowany w komunikacie.

„By odpowiadać na rosnące potrzeby modernizacji Sił Zbrojnych RP rozbudowujemy zdolności produkcyjne PGZ wykorzystując potencjał własny i naszych potencjalnych partnerów. Dlatego zgłosiliśmy się do Agencji Rozwoju Przemysłu, by móc skorzystać z potencjału, jaki w naszym odczuciu ma nieruchomość w Raciborzu. Do przejęcia jest tam zarówno teren, jak i hale produkcyjne. Ich wykorzystanie pozwoli nam szybciej zwiększyć wielkość produkcji pojazdów na bazie podwozia Jelcz, bo oszczędzimy czas potrzebny na inwestycje w nową infrastrukturę. Serce Jelcza nadal będzie w Jelczu-Laskowicach, gdzie w perspektywie 4-5 lat stanie nowy zakład. Ale znacznie szybciej chcemy stworzyć dwie dodatkowe lokalizacje na prawach oddziałów zamiejscowych działające na rzecz Jelcza, w Sanoku i właśnie w Raciborzu. To inwestycja długofalowa o uzasadnieniu biznesowym, dzięki której będziemy mogli lepiej i szybciej odpowiadać na rosnące potrzeby wojska” – dodał prezes PGZ Adam Leszkiewicz.

Podpisanie listu intencyjnego stanowi punkt wyjścia do szczegółowych analiz ekonomiczno-finansowych i technicznych, które nadadzą ostateczny kształt potencjalnym inwestycjom, dodano.

PGZ to wiodąca, państwowa grupa obronna w Polsce, zarządzająca portfelem spółek działających w obszarze stoczniowym, budownictwa offshore oraz technicznej modernizacji Sił Zbrojnych RP.

ARP to spółka Skarbu Państwa (działająca w ramach Grupy PFR), która zajmuje się działaniami wspierającymi rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Źródło: ISBnews