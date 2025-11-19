Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) udzieliła 100 mln zł finansowania Tarchomińskim Zakładom Farmaceutycznym „Polfa”, odpowiadającym za produkcję leków krytycznych, takich jak antybiotyki, insuliny i wysokoaktywne terapie onkologiczne, podała Agencja. Środki pozwolą przyspieszyć realizację strategicznego programu inwestycyjnego obejmującego m.in. budowę Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Wysokoaktywnych oraz rozwój nowoczesnych molekuł Highly Potent (HP).

„Środki zostaną przeznaczone zarówno na cele obrotowe (30 mln zł), jak i inwestycyjne (70 mln zł), związane z realizacją wieloletniego 'Programu Rozwoju Spółki’ (PRS). Ma on na celu zwiększenie mocy produkcyjnych, poprawę efektywności operacyjnej, poszerzenie oferty leków oraz zapewnienie bezpieczeństwa lekowego pacjentów w Polsce” – czytamy w komunikacie.

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 626 mln zł i jest finansowana z dokapitalizowania, kredytów bankowych, środków własnych spółki oraz pożyczki ARP. Harmonogram zakłada zakończenie prac inwestycyjnych do 2026 r., a prac badawczo-rozwojowych związanych z nowymi lekami HP do końca 2027 r.

„Dzięki temu kredytowi finalizujemy uruchomienie najnowocześniejszego w Polsce i regionie zakładu produkcji leków wysokoaktywnych, które są kluczowe w terapiach ratujących życie. TZF Polfa posiada 20 leków z listy leków krytycznych UE i często jesteśmy jedynym producentem tych terapii w kraju. Ta inwestycja to realny krok w kierunku europejskiej niezależności lekowej, opartej na polskich kompetencjach” – dodał prezes „Polfy” Maksymilian Świniarski, cytowany w komunikacie.

Źródło: ISBnews