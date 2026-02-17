Rada nadzorcza Zakładów Chemicznych Police delegowała wiceprezesa zarządu Artura Błażejaka do wykonywania obowiązków prezesa zarządu spółki w okresie od 16 lutego 2026 roku do dnia powołania prezesa zarządu wybranego w postępowaniu kwalifikacyjnym, podała spółka.

12 lutego Andrzej Dawidowski zrezygnował z członkostwa w zarządzie Zakładów Chemicznych Police i funkcji prezesa zarządu spółki, po tym jak wcześniej rada nadzorcza Grupy Azoty poinformowała o odwołaniu ze składu zarządu prezesa Andrzeja Skolmowskiego oraz wiceprezesów Pawła Bielskiego. Także Dawidowski został odwołany z zarządu Grupy Azoty.

ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,48 mld zł w 2024 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,04 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews