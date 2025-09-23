Rada nadzorcza Grupy Azoty powołała Artura Chołody w skład zarządu spółki na funkcję wiceprezesa z dniem 1 października 2025 r., podała spółka. Ponadto rada odwołała z zarządu wiceprezesa Huberta Kamolę, który złożył jednocześnie rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu Grupy Azoty Puławy.

Rada nadzorcza ustaliła również liczbę członków zarządu XIII kadencji na sześciu, w tym pięciu powołanych po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego oraz jednego członka zarządu z wyboru pracowników.

„Artur Chołody jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył aplikację radcowską. Jest absolwentem; studiów podyplomowych MBA ZZL Franklin University Ohio / WSB Poznań, studiów podyplomowych z zakresu

Psychologii Zarządzania, Zarządzania Organizacją Pozarządową, Przedsiębiorczości Internetowej oraz Metodologii Nauk Ekonomicznych.

Od blisko 20 lat jest wspólnikiem Wielkopolskiej Grupy Prawniczej, specjalizującej się w zamówieniach publicznych oraz obsłudze firm ubiegających się o międzynarodowe kontrakty publiczne. W latach 2024-2025 zasiadał w organach Alior Banku – pełnił funkcję członka rady

nadzorczej, a następnie został delegowany do pełnienia funkcji prezesa zarządu” – czytamy w komunikacie.

Obecny skład Zarządu Grupy Azoty jest następujący: prezes Andrzej Skolmowski, wiceprezesi Paweł Bielski, Andrzej Dawidowski, Artur Chołody (od 1 października 2025 r.) oraz członek zarządu Artur Babicz.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,04 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews