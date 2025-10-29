Artur Olech ponownie obejmie funkcję prezesa zarządu Trasti z dniem 30 października, podała spółka. Ze słów Olecha wynika, że wśród priorytetów są m.in. nowe produkty i ekspansja zagraniczna.

„Do ścisłego grona managementu Trasti, po zakończeniu misji w funkcji prezesa zarządu PZU SA, powraca jej współzałożyciel – Artur Olech. Z końcem października br. ponownie obejmuje funkcję prezesa zarządu Trasti. Jego powrót ma dodatkowo wzmocnić organizację w kluczowym momencie skalowania działalności i planowanej ekspansji zagranicznej” – czytamy w komunikacie.

Dotychczasowy prezes zarządu, Janusz Wojtas, wraca do rady nadzorczej, aby objąć stanowisko jej przewodniczącego, koncentrując się na definiowaniu strategicznych kierunków dla spółki, w tym przyszłych partnerstw oraz wykorzystaniu nowego potencjału, który pojawił się wraz z inwestycją Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Triglav, podano także.

„Dziękuję założycielom i przedstawicielom strategicznych akcjonariuszy EBOR oraz Triglav za zaproszenie do Trasti. Wracam do odmienionej spółki z nowymi doświadczeniami, energią i głową pełną pomysłów, aby współtworzyć kolejny etap jej działania. W trakcie pełnienia funkcji prezesa zarządu PZU miałem m.in. okazję reprezentować – podczas licznych sesji roadshow z inwestorami instytucjonalnymi z całego świata – nie tylko rynek ubezpieczeniowy z naszego kraju, ale także obserwować jak dobrze oceniany jest na świecie polski duch przedsiębiorczości i innowacyjności w sektorze finansowym. Przychodzę więc do Trasti, by kontynuować misję tworzenia i rozwijania modelu biznesowego cyfrowego ubezpieczyciela nr 1 w Polsce. Jesteśmy w specyficznym momentum nie tylko dla nas jako spółki, ale i dla polskiej gospodarki. Teraz mamy idealny czas by pokazać, że polski insurtech jest gotów tworzyć skalowalne modele także poza rynkiem macierzystym” – powiedział Olech, cytowany w komunikacie.

„Wierzę w ideę 'local content’. Chcemy zaprosić do współpracy najlepszych ludzi z rynku, wyposażyć ich w narzędzia i dać przestrzeń do działania. W pierwszej połowie 2026 roku przedstawimy nie tylko nowe produkty i usługi, ale przede wszystkim kolejnych partnerów strategicznych oraz kierunki ekspansji zagranicznej” – dodał.

W skład rady nadzorczej wejdą założyciele, a także polscy i międzynarodowi akcjonariusze spółki, w tym EBOR (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) oraz Triglav, tj. Janusz Wojtas, Jerzy Śledziewski (Współzałożyciel, Partner BCG), Michał Jackowiak (eCom), Łukasz Pawłowski (Movens Capital), Konrad Wołkowski (EBOR) oraz Andrej Knap (Triglav), wymieniono.

„Cieszymy się, że możemy powitać Artura z powrotem w Trasti. Biorąc pod uwagę jego fundamentalną rolę w firmie, relacje z resztą zespołu i wiedzę, którą wnosi, jesteśmy przekonani, że jest właściwą osobą, która poprowadzi firmę do kolejnego etapu” – dodał dyrektor regionalny EBOR na Polskę i Kraje Bałtyckie Andreea Moraru.

Insurtech Trasti to pierwszy w Polsce Multi Risk Carrier MGA z w pełni cyfrowymi procesami obsługi klienta i likwidacji szkód. Dostarcza usługi w całym łańcuchu procesowym – od przygotowania produktu i taryfy, przez sprzedaż, operacje po likwidację szkód. Całość jest realizowana we własnych systemach informatycznych, na każdym etapie wykorzystujących AI. Dotychczas spółka koncentrowała się wyłącznie na ubezpieczeniach komunikacyjnych, uzyskując organicznie, w niespełna 5 lat, prawie 1,5% udziału w rynku. Po pozyskaniu finansowania od EBOR i Triglav spółka intensywnie inwestuje w dalszy rozwój systemów IT, rozbudowę oferty o nowe produkty poza ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz przygotowania pod przyszłą ekspansję zagraniczną.

Źródło: ISBnews