Arval Service Lease Polska z Grupy BNP Paribas zawarł z Pocztą Polską trzyletnią umowę wynajmu elektrycznych aut dostawczych, podał Arval. Dzięki umowie Poczta Polska wyposaży swoją flotę w 25 nowych, elektrycznych pojazdów marki Maxus e-Deliver 3. Łączna wartość kontraktu to prawie 4 mln zł.

Umowa jest kontynuacją współpracy obu spółek, rozpoczętej w 2019 roku. Wdrożenie nowych samochodów jest kolejnym etapem modernizacji floty Poczty Polskiej i elementem strategii rozwoju, realizowanej w celu efektywniejszej obsługi przesyłek, podkreślono w komunikacie.

Kontrakt na wynajem pojazdów między Pocztą Polską a Arval został podpisany na podstawie przetargu rozstrzygniętego w maju br. Umowa zawarta została na okres 36 miesięcy i obejmuje kompleksowy pakiet serwisowy, ubezpieczenie pojazdów oraz sezonową wymianę opon.

Pojazdy Maxus e-Deliver 3 to pierwsze samochody dostawcze, które były od początku projektowane jako pojazdy elektryczne. Dzięki temu mają przestronne wnętrze i ładowność do 905 kg. Auta wyposażone są w silnik elektryczny o mocy 90kW i baterię o pojemności 50,2 kWh. Zasięg pojazdu to około 371 km (WLTP mieszany).

Arval specjalizuje się w wynajmie pojazdów z pełną obsługą oraz w nowych rozwiązaniach w zakresie mobilności. Łączna flota leasingowana przez Arval składa się z ponad 1,4 mln pojazdów na całym świecie (czerwiec 2021 r.).

Poczta Polska posiada ok. 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych. Jest jednym z polskich liderów usług komunikacyjnych, paczkowo – kurierskich i logistycznych oraz narodowym operatorem pocztowym.

