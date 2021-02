Arval Service Lease Polska, oddział Arval z Grupy BNP Paribas, zarządzał flotą 48 420 wynajętych pojazdów na koniec ub.r., co w stosunku do 2019 r. stanowi wzrost o 25%, podała spółka. Arval uważa to za sukces polskiego oddziału, który umocnił się na pozycji lidera polskiego rynku CFM w segmencie firm międzynarodowych i korporacji, a także osiągnął wzrost sprzedaży o 80% r/r w ofercie detalicznej (małe firmy, klienci indywidualni).

„2020 rok stał pod znakiem wydarzeń, które nie miały precedensu. Dla wszystkich sytuacja związana z pandemią COVID-19 i kolejnymi lockdownami była zaskoczeniem, dlatego wiele firm, także naszych klientów, znalazło się w bardzo trudnej sytuacji. Było dla nas oczywiste, że elastyczne podejście do warunków umów i wprowadzenie nowych usług odpowiadających na nowe potrzeby rynku, jest absolutną koniecznością. Sam wynajem długoterminowy okazał się też dobrym rozwiązaniem na kryzysowe czasy – zapewnia bowiem mobilność bez dużego, jednorazowego wydatku” – powiedział dyrektor generalny Arval Service Lease Polska Robert Antczak, cytowany w komunikacie.

Druga połowa roku była dla Arval w Polsce prawdziwą ofensywą biznesową, opartą na założeniach strategii Arval Beyond, pokreślono.

„Latem i jesienią wprowadziliśmy cały szereg innowacyjnych usług będących odpowiedzią na nową pandemiczną ‚normalność’, a także krokiem w kierunku nowej strategii zrównoważonej mobilności Arval Beyond. Zaoferowaliśmy naszym klientom możliwość wynajmu długoterminowego rowerów, w tym także elektrycznych, w ramach usługi Arval Bike Lease. Ruszyliśmy z naszą platformą Arval Car Sharing, która umożliwia pracownikom firm współdzielenie służbowych aut. Wyszliśmy też z naszymi usługami do osób prywatnych, które mogą wynajmować pojazdy na takich samych zasadach, jak firmy. Dużym osiągnięciem było też stworzenie nowej, wygodnej platformy do sprzedaży samochodów poleasingowych www.uzywane-arval.pl, gdzie w sposób zdalny można zamówić auto dostępne od ręki” – wymienił Antczak.

Według spółki na szczególną uwagę w 2020 r. zasługuje wzrost sprzedaży w sektorze retail – o 80% r/r. Jest to związane z wprowadzeniem do oferty na szeroką skalę wynajmu konsumenckiego, a także stworzenie całkowicie zdalnego procesu sprzedaży, istotnego w dobie obostrzeń sanitarnych. W 2020 r. Arval rozszerzył też współpracę partnerską w ramach programu White Label o marki Land Rover i Jaguar, utrzymując jednocześnie funkcjonowanie programów z markami Kia, Hyundai oraz Opel.

W 2020 roku flota wynajmowana przez Arval na świecie wzrosła o 6,4% r/r (na bazie porównywalnej), osiągając poziom 1 381 555 pojazdów.

Arval specjalizuje się w leasingu pojazdów z pełną obsługą oraz w nowych rozwiązaniach w zakresie mobilności.

Źródło: ISBnews