Grupa Asbis liczy na finalizację przejęcia sieci sklepów pod marką Samsung Brand Store od Matrix Media pod koniec III kwartału br., poinformował wiceprezes Costas Tziamalis.

„Jest to kolejna inwestycja w Polsce w ramach działalności rozwojowej i dbałości o inwestorów i zwroty z inwestycji. Kończymy due diligence i liczymy na finalizację transakcji pod koniec III kwartału” – powiedział Tziamalis podczas spotkania z dziennikarzami.

W maju Grupa Asbis podpisała list intencyjny z firmą Matrix Media, w ramach którego rozpoczęto procedury związane z przejęciem sieci sklepów detalicznych Samsung Brand Store w Polsce, w tym przeprowadzenie procesu due diligence.

Po finalizacji tej transakcji Grupa Asbis stanie się właścicielem 12 salonów Samsung Brand Store zlokalizowanych w bardzo dobrych lokalizacjach w największych miastach w Polsce: Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Szczecinie, podawano wówczas.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 3 mld USD w 2024 r.

Źródło: ISBnews