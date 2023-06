ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor z wartością dodaną, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług ICT oraz IoT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), otworzył w stolicy Mołdawii – Kiszyniowie, pierwszy w tym kraju salon iSpace, który będzie miał status Apple Authorized Reseller. Otwarcie tego salonu jest potwierdzeniem faktu, że ASBIS inwestuje w Mołdawii, czyniąc z niej ważny rynek dla regionu i dla swojej strategii sprzedaży detalicznej.

ASBIS jest oficjalnym dystrybutorem produktów Apple w 11 krajach zrzeszonych w ramach byłej Wspólnoty Niepodległych Państw. Łącznie z nowo otwartym salonem iSpace Grupa prowadzi obecnie na terenie swojej działalności 28 salonów, w których można kupić produkty Apple.

Nowy salon iSpace jest zlokalizowany w historycznym centrum stolicy Mołdawii i największym mieście tego kraju – Kiszyniowie. Miasto to liczy blisko 700 tys. mieszkańców, jest najbardziej rozwiniętym gospodarczo miastem Mołdawii.

Nowo otwarty salon iSpace znajduje się przy głównej ulicy w historycznym, odrestaurowanym budynku. W pobliżu jest siedziba rządu oraz ambasady wielu krajów i siedziby międzynarodowych organizacji takich jak UNICEF i UNDP. Dodatkowo jest to też trakt turystyczny z prestiżowymi, ale też regionalnymi restauracjami oraz sklepami.

Salon iSpace ma 128 m2 powierzchni i zaprojektowany jest również jako showroom marki Apple. Będzie tu można nie tylko kupić oryginalne produkty Apple, zapoznać się z funkcjonalnością poszczególnych produktów, ale też wymienić lub naprawić uszkodzony sprzęt. Dodatkowo, oprócz produktów Apple będą w nim sprzedawane produkty innych marek, takich jak m.in. :B&O, Logitech, Satechi, Belkin oraz innych marek.

Otwarcie iSpace w Kiszyniowie spotkało się z olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców tego miasta, którzy tłumnie odwiedzili salon podczas otwarcia.

„Mołdawia to jeden z krajów, w których do tej pory nie byliśmy zbyt aktywni, jednak naszym zdaniem ma potencjał. Działa w tym kraju już Breezy, dlatego uruchomienie salonu było naturalnym krokiem rozwoju naszych operacji w Mołdawii. Sam salon zlokalizowany jest w przepięknym, prestiżowym historycznym centrum Kiszyniowa, więc liczymy nie tylko na klientów lokalnych, ale też na turystów. Zdecydowaliśmy też, że w salonie będą dostępne produkty innych marek, jak np. B&O, które mają potencjał przyciągnąć większą liczbę klientów do naszego salonu oraz uczynić go jeszcze bardziej atrakcyjnym” – powiedział Serhei Kostevitch, CEO Grupy ASBIS.

Źródło: Spółka