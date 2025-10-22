ASM Group prognozuje wzrosty na rynku FMCG w Polsce na poziomie 4-5% w najbliższych latach, podała spółka.

„Analitycy ASM Group prognozują, że mimo niewielkiego obniżenia nastrojów konsumenckich w ostatnich miesiącach, rynek będzie nadal rósł – w tempie 4-5% rocznie w perspektywie kilku kolejnych lat. W dużej mierze będzie to efekt realizacji odważnych planów i strategii sieci handlowych. Dane GUS pokazują dość silny popyt konsumentów w 2025 r. i choć dynamika nieco spadła, to perspektywy pozostają pozytywne, co sprzyja rozwojowi kluczowych podmiotów działających w tym segmencie” – czytamy w komunikacie.

Prognoza opiera się na danych z autorskiego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy, analizie potencjału inwestycyjnego sieci handlowych oraz wskaźników makroekonomicznych, wyjaśniono.

„Na tle branży widać, że konsumenci są coraz bardziej wrażliwi na ceny, co potwierdzają comiesięczne analizy Grupy ASM. W kolejnych edycjach Badania i Raportu Koszyk Zakupowy widać, że różnice w cenach koszyka podstawowych produktów między sieciami handlowymi sięgały kilkudziesięciu złotych. To pokazuje, jak istotna staje się efektywność operacyjna i elastyczność cenowa wśród producentów, dostawców i sieci handlowych” – czytamy dalej.

Ponadto ASM Group zauważa, że Polacy chętnie uzupełniają bieżące zapasy w dyskontach, jednak ten segment generuje najwyższą wartość koszyka zakupowego złożonego z analizowanych produktów. Niższą wartość ma koszyk w supermarketach oraz hipermarketach, w których Polacy planują większe zakupy.

ASM Group wraz ze spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową specjalizującą się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu.

Źródło: ISBnews