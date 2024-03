Asseco Business Solutions jest otwarta na rozwój także poprzez kolejne akwizycje, poinformowali przedstawiciele firmy. Spółka spodziewa się też spadku efektywnej stopy podatkowej w br. i stawia na rozwój działalności zagranicznej w segmencie FMCG.

„Powtarzamy, że jesteśmy otwarci na nowe akwizycje, gdyby się coś ciekawego trafiło. Jesteśmy otwarci na rozwój nie tylko organiczny, ale też poprzez akwizycje ” – powiedział członek zarządu Mariusz Lizon podczas wideokonferencji.

„W przypadku przeprowadzenia udanej akwizycji nasza firma jest w stanie stworzyć udaną synergię” – dodał wiceprezes zarządu Piotr Masłowski.

Odpowiadając na pytanie o stopę podatkową i jej wpływ na wyniki, członek zarządu powiedział, że jego zdaniem w 2024 roku stopa podatkowa spadnie o ok. 2,2-2,5 pkt. proc.

„W zakończonym 2023 r. stopa podatkowa wyniosła 13,6%, a uzyskanie statusu KSeF [Krajowy System e-Faktur – przyp. red.] spowoduje spadek efektywnej stopy podatkowej o 2,2-2,4%. Przesunięcie KSeF będzie miało wpływ na przychody z tym związane” – powiedział.

„Jeżeli zostanie potwierdzone, że KSeF zostaje uruchomiony od 1 stycznia 2025 r. to wpływ będzie, ale może nie będzie istotny z perspektywy całego roku, ale jeśli będą decyzje, że KSeF zostaje przesunięty na późniejszy okres to nie ma co się oszukiwać, ten wpływ jakiś będzie. Moim zdaniem data 1 stycznia 2025 r. jest racjonalna dla KSeF […] Chcę też podkreślić, ze naszym celem jest generowanie wyniku, gdzie dużą kontrybucję stanowią przychody stałe i naszym celem w zakresie generowania przychodów jest zapewnienie jak największej dynamiki przychodami stałymi”- dodał wiceprezes.

Odnosząc się do segmentu FMCG wiceprezes podkreślił, że strategia działa, bo firma pozyskuje nowe kontrakty i w 2023 r. podpisane zostały umowy z kilkoma międzynarodowymi koncernami FMCG.

„FMCG cały czas ma wpływ na wynik i jest dla nas bardzo istotnym filarem, jest też na pewno elementem, który decyduje o wartości spółki i mocno kontrybuuje. W tym roku bardzo postawimy na działalność zagraniczną” – dodał wiceprezes.

W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie. Przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 380,54 mln zł w 2023 r. wobec 338,52 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews