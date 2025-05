Asseco Data Systems i włoski Aruba PEC zawarły partnerstwo w zakresie wymiany przesyłek elektronicznych w trybie kwalifikowanych e-Doręczeń pomiędzy Polską a Włochami.

„Spółki z powodzeniem zakończyły projekt testowy i są gotowe umożliwić klientom wymianę przesyłek elektronicznych w trybie kwalifikowanych e-Doręczeń pomiędzy Polską a Włochami. To pionierska inicjatywa, będąca odpowiedzią na potrzeby firm prowadzących działalność międzynarodową i obywateli funkcjonujących w cyfrowym ekosystemie” – czytamy w komunikacie.

Asseco Data Systems i Aruba PEC opracowały model współpracy między krajami, dzięki któremu transgraniczne, kwalifikowane doręczenie elektroniczne, pomimo odmiennych standardów technicznych, jest w pełni zgodne z unijnym rozporządzeniem eIDAS. Jest to krok naprzód w zakresie międzynarodowej interoperacyjności usług zaufania, podano także.

„Dzięki partnerstwu między Asseco i Aruba udało się zintegrować dwa odmienne krajowe standardy e-Doręczeń – AS4 w Polsce i REM we Włoszech. Co istotne, cały proces przebiegł z zachowaniem pełnej zgodności z rozporządzeniem eIDAS, zarówno pod względem technicznym, jak i prawnym. Umożliwia to bezpieczną i weryfikowalną wymianę dokumentów oraz danych między podmiotami z różnych państw członkowskich UE, co przyspieszy realizację procesów biznesowych” – powiedział dyrektor sprzedaży projektowej i rozwoju e-biznesu w Asseco Data Systems Artur Miękina, cytowany w komunikacie.

„Współpraca ta pokazuje, że kwalifikowane e-Doręczenia mogą działać bezpiecznie i płynnie w ujęciu transgranicznym, nawet przy różnych standardach technicznych. To rozwiązanie to nie tylko przełom technologiczny – to strategiczna inwestycja w konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw i fundament cyfrowej zgodności w Europie, który umożliwia stworzenie wspólnego standardu komunikacji między biznesem, obywatelami i administracją publiczną” – dodał CEO Aruba PEC Andrea Sassetti.

System kwalifikowanych e-Doręczeń stanowi cyfrowy odpowiednik listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Umożliwia bezpieczne i prawnie wiążące przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną między administracją publiczną, firmami a obywatelami. Dzięki e-Doręczeniom nadawca zyskuje pewność doręczenia, a obie strony są jednoznacznie zidentyfikowane. To wygodne, szybkie i zgodne z przepisami rozwiązanie, które zastępuje tradycyjną korespondencję papierową, podano także.

Aruba S.p.A. założona w 1994 roku jest włoskim dostawcą usług zaufania – w tym kwalifikowanych e-Doręczeń, usług chmurowych, centrów danych, hostingu, poczty e-mail i rejestracji domen.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem oraz szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. (początkowo jako Comp Rzeszów); wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews