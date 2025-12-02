Asseco Poland liczy, że do dobrej koniunktury dla inwestycji w IT w bankowości, energetyce i sektorze publicznym w przyszłym roku dołączy służba zdrowia i być może cyberbezpieczeństwo oraz wojsko, wynika z wypowiedzi członków zarządu.

„Są segmenty, które mówią, że już osiągnęły apogeum, ale powtarzane jest to od 3 lat. Teraz złożyło się tak, że w kilku segmentach na raz mamy dobry moment – jak energetyka, sektor publiczny” – powiedziała CFO Karolina Rzońca-Bajorek.

Wiceprezes Marek Panek dodał, że służba zdrowia może uaktywnić się inwestycyjnie dzięki środkom z KPO.

„To efekt naszej dywersyfikacji” – zaznaczył Panek, tłumacząc dobrą koniunkturę dla Asseco Poland.

„Analiza rynku sugeruje, że widzimy dalsze możliwości w bankowości, energetyce, zdrowiu. Liczymy na cyberbezpieczeństwo i wojsko, ale w tych obszarach wciąż są wydatki na hardware i nie widzimy przełożenia na usługach. Dla nas interesujące byłyby np. systemy prezentujące obraz z satelitów, ale nie widzimy, żeby to był priorytet do zakupu. Mimo to jest to duży obszar do zaadresowania i potencjalnie duża szansa dla nas” – wskazał wiceprezes Artur Wiza.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem oraz szósty największy dostawcą oprogramowania w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

Źródło: ISBnews