Asseco Poland chce wzmacniać pozycję jednego z europejskich liderów w produkcji oprogramowania. Wśród priorytetów wskazuje własną chmurę obliczeniową, cyberbezpieczeństwo, współpracę z sektorem obronnym i sprytne wykorzystanie AI, poinformował prezes Adam Góral.

„Nasza strategia polega na konsekwentnym dążeniu do utrzymania pozycji jednego z europejskich liderów w produkcji oprogramowania. Koncentrujemy się na sektorach, w których jesteśmy bardzo silni, ponieważ marzyłem o zdywersyfikowanej firmie pod względem regionów, sektorów i produktów. Myślę jednak również o takich sektorach, w których nawet Europejczycy nie wierzą, że możemy zająć miejsce” – powiedział Góral podczas konferencji Asseco Group Product Review.

Dodał, że Asseco ma ambicję zbudowania własnej chmury.

„W Polsce mamy bardzo dobry zespół. Robią postępy. Mamy Asseco Cloud na Słowacji i w Czechach, które świetnie sobie radzą. Mam nadzieję, że Piotr Jeleński [prezes Asseco South Eastern Europe] również zaangażuje się w ten projekt. Wciąż pracujemy nad stworzeniem chmury obejmującej Bałkany. Myślę, że pewnego dnia będziemy mogli ogłosić, że nam się to udało. Oczywiście jest to projekt z wyzwaniami, […] objęcie tych wszystkich krajów, zintegrowanie serwerów oraz firm nie jest łatwe. To jest moje marzenie i będziemy konsekwentni w jego realizacji” – zaznaczył prezes Asseco Poland.

Kolejną kwestią, która jest dla niego bardzo ważna to cyberbezpieczeństwo.

„Poczyniliśmy postępy w zakresie samej cyberochrony, walki z tymi, którzy są zaangażowani w ataki. Teraz myślimy również o obronności i osobiście nad tym pracuję. Mamy grupę doświadczonych ludzi z certyfikatami. Współpracujemy z naszą armią, współpracujemy z NATO, jesteśmy zaangażowani m.in. we Frontex” – wymienił Góral.

Wskazał, że wciąż poszukuje nowych liderów biznesowych dla Grupy.

„Myślę, że znalazłem takich ludzi. Zobaczymy, czy się porozumiemy. Tak więc defence i oczywiście sztuczna inteligencja (AI). W dziedzinie sztucznej inteligencji robimy bardzo duże postępy. Od ponad roku jest to skoordynowane przez Asseco AI Team. Jarek Bryl, który przez wiele lat był odpowiedzialny w Polsce za obszar Business Intelligence, jest osobą odpowiedzialną za integrację wszystkich naszych działań związanych ze sztuczną inteligencją. Jestem pewien, że odniesiemy sukces. Nie powinniśmy obawiać się sztucznej inteligencji. Powinniśmy być tu sprytni i mądrze ją wykorzystywać. Korzystać z jej zalet, ale ograniczać też ryzyko” – podkreślił prezes Asseco Poland.

Zaznaczył, że nie oczekuje tu działania spółki na poziomie bigtecha.

„Nie będziemy produkować własnych narzędzi AI. Będziemy więc polegać na dostępnych rozwiązaniach, a nasze miejsce jest przy kliencie z naszą wartością, czyli wiedzą o rynku lokalnym. Posiadamy tu ogromną wiedzę i ona jest najważniejsza. Dla mnie biznes się nie zmienia. Nadal to sprzedaż tego, co produkujemy i zrozumienie problemów mojego klienta. Chcę pomagać zwiększać sprzedaż, obniżać koszty i zapewniać wsparcie organizacjom, które nam zaufały. Tak samo czułem się 35 lat temu, kiedy zaczynałem. W ten sposób razem, jako organizm federacyjny, w Asseco Group zajmujemy bardzo silną pozycję w branży IT” – podsumował Góral.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem oraz szósty największy dostawcą oprogramowania w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

Źródło: ISBnews