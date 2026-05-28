Asseco Poland rozważa w segmencie rozwiązań dla administracji publicznej („public”) zaangażowanie się na poziomie Unii Europejskiej, wynika ze słów CFO grupy Karoliny Rzońcy-Bajorek.

„Nie ma dzisiaj takiego obszaru – jak kiedyś były dynamicznie rosnące koszty pracy – który byłby oczywistym obszarem, o który byśmy się martwili. Jeżeli wyjdą nam jeszcze kontrakty afrykańskie, jeżeli wyjdą kontrakty w wojsku, to generalnie powinno być wszędzie dobrze. My zależymy od dynamiki wydatkowania środków i nie wiemy, jak wygląda cykl government. Tak więc na pewno to jest jakieś ryzyko, żeby odpowiednio dopasować ludzi do ilości projektów, bo teraz jest rzeczywiście kumulacja” – powiedziała Rzońca-Bajorek podczas konferencji prasowej.

Natomiast w kwestii końcówki roku stwierdziła, że stanowi „pewną zagadkę”.

„Dlatego my próbujemy – jeśli chodzi na przykład o public – otworzyć się bardziej na tematy na poziomie Unii Europejskiej, żeby już nie ograniczać się tylko do naszego kraju, troszkę się uniezależnić. Nawet są koncepcje budowania jakichś produktów w public na bazie tego, że jest drive, żeby zwiększać recurring revenue. Tak że myślimy, żeby się strategicznie przestawić” – wskazała CFO grupy.

Dodała, że strategia wobec AI to obecnie największy temat, o którym dyskutuje się w grupie Asseco.

„Z jednej strony rzeczywiście można myśleć o dużej optymalizacji kosztów pracy. Z drugiej strony jeśli się okaże, że za rok czy dwa koszty AI wzrosną istotnie […], to wcale nie jest takie oczywiste, że użycie narzędzi AI jest tańsze w produkcji software” – wskazała CFO grupy.

W kwestii oczekiwanych kontraktów dla wojska zarząd Asseco czeka na potwierdzenie się, że wydatki na zbrojenia będą zostawać również w polskich firmach i będą dawały szansę na tworzenie lokalnych rozwiązań. Jak zaznaczył, w kwestii cyberbezpieczeństwa i obronności Asseco stawia na tworzenie tych rozwiązań w Polsce, co ostatecznie będzie nie tylko dobre dla państwa i obronności, ale dla rozwoju gospodarki.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. W 2025 r. miała 16,8 mld zł skonsolidowanych przychodów operacyjnych.

