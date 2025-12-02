Asseco Poland spodziewa się, że sprzedaż Sapiens przez Formula Systems zostanie sfinalizowana na przełomie roku, poinformował wiceprezes Marek Panek. Środki z tego tytułu przynajmniej w części trafią docelowo na dywidendę.

„Spodziewamy się finalizacji sprzedaży Sapiens pod koniec roku lub na początku 2026, co będzie miało pozytywny wpływ na wyniki grupy” – powiedział Panek podczas konferencji prasowej.

Warunkowa transakcja sprzedaży przez Formula Systems większościowego pakietu akcji w spółce Sapiens International Corporation ma być dokonana na podstawie umowy zawartej 13 sierpnia 2025 r. z funduszem Advent. Szacowana wartość transakcji to 2 mld USD.

Wiceprezes i CFO Karolina Rzońca-Bajorek dodała, że wpływ z tytułu transakcji „w jakiejś części na pewno trafi na dywidendę”.

„Rozważamy dywidendę zaliczkową, ale do tego trzeba badać sprawozdanie finansowe. Uważamy, że wypłaty zaliczkowe wspierają rynek giełdowy, ale na innych rynkach nie ma takich obostrzeń prawnych, jak na polskim rynku” – oceniła także CFO Asseco.

Panek wskazał ponadto, że w IV kw. br. mogą pojawić się – jeśli spółka zdąży z finalizacją – nowe transakcje M&A.

„Już wiemy, że dołączą nowe spółki do grupy. W Polsce rozmawiamy, ale mając na uwadze, że już jest grudzień, na finalizację może być zbyt krótki czas” – stwierdził wiceprezes.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem oraz szósty największy dostawcą oprogramowania w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

Źródło: ISBnews