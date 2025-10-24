Asseco South Eastern Europe, patrząc na backlogi, jest pozytywnie nastawione wobec IV kwartału br. i całego 2026 r., w którym wyniki wsparte zostaną także spodziewaną lepszą efektywnością kosztową, poinformował prezes Piotr Jeleński.

„Zakładamy pozytywny outlook na IV kwartał i cały rok 2026, bez odpisów. Przyszły rok dopiero budżetujemy, więc za wcześnie mówić o szczegółach, ale pierwszy raz od kilku lat robimy głębszy przegląd kosztów, [w wyniku którego] spodziewamy się oszczędności w 5-6 obszarach, które poprawią rentowność” – powiedział Jeleński podczas telekonferencji.

Jak podkreślił, ma nadzieję, że przyszły rok „również będzie pozytywnie zaskakiwał”.

„W bankowości spodziewamy się kontynuacji pozytywnego trendu w IV kwartale” – dodał.

III kwartał był dla segmentu bankowości bardzo pozytywny, z wynikiem EBIT na poziomie 5,3 mln euro, o 2,1 mln euro więcej niż rok wcześniej, podkreślił zarząd.

Jak wskazał CFO Michał Nitka, był to najlepszy kwartał w tym segmencie od kilku lat, szczególnie w Europie Południowo-Wschodniej i Rumunii.

„W bankingu zadowalająca rentowność operacyjna to 25%, z nadzieją na 30%, a mamy jeszcze obszary, gdzie wynosi ona ok. 20%. Natomiast minimalna marża operacyjna, jakiej oczekiwalibyśmy w segmencie dedicated solutions to 15-20%” – wskazał także prezes.

