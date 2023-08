Asseco Poland zakłada stabilny cały 2023 rok w działalności podstawowej w ujęciu r/r, ale przy nieprzewidywalnym wpływie zmian kursowych, poinformowała CFO grupy Karolina Rzońca-Bajorek. Marża operacyjna non-IFRS będzie nadal pod presją, ale w mniejszym stopniu niż w ubiegłym roku.

„Oczekujemy że cały rok będzie stabilny r/r w podstawowej działalności, a warto pamiętać, że poprzedni rok był rekordowy. Portfel zamówień nadal rośnie (mimo sprzedaży dwóch spółek i ujemnych różnic kursowych), a dodatkowo, jak popatrzymy na niego w ujęciu like for like, dynamika jest jeszcze wyższa. Tak więc patrząc na konkurencję i sytuację makro, nie należy martwić o naszą sytuację. Nieprzewidywalne pozostają fluktuacje kursów walut, które w I półroczu nam nie sprzyjały. Ponadto w kilku krajach, w których działa grupa w II półroczu odbędą się wybory, co zwykle zamraża decyzyjność w sprawie przetargów. Niemniej perspektywy naszej grupy widać we wzroście zatrudnienia” – powiedziała Rzońca-Bajorek na spotkaniu z dziennikarzami.

Marża operacyjna non-IFRS po I półroczu wyniosła 11,5%, co oceniła jako zadowalający wynik.

„Marżowo poprzedni rok był wyzwaniem z powodu presji kosztowej. Negocjacje z klientami dotyczące indeksacji w znacznym stopniu zakończyło się sukcesem. Wzrost kosztów pracy w tym roku jest już jednocyfrowy, przychody wykazują nieco mniejszą dynamikę, ale te wartości już zbliżają się do siebie. Spadek rentowności jakiś będzie, ale mniejszy niż w poprzednim roku” – dodała CFO.

Zaznaczyła, że wskaźnik konwersji gotówki grupy na poziomie 84% sugeruje szybki powrót do benchmarków.

„W przypadku Polski wskaźnik ten jest niższy i wynosi 50%, co wpływ mają kontrakty w administracji, które generują ‚cash’ z pewnym opóźnieniem czasowym. Należy oczekiwać, że w całym roku cashowosc w Asseco Poland się poprawi” – stwierdziła Rzońca-Bajorek.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem oraz szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 17,37 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. (początkowo jako Comp Rzeszów); wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews