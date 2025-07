Astarta Holding zmniejszyła sprzedaż cukru o 49% r/r do 141,93 tys. ton w II kw. 2025 r., a sprzedaż kukurydzy – o 67% r/r do 122,97 tys. ton, podała spółka.

Spółka nie zanotowała sprzedaży pszenicy, nasion słonecznika i rzepaku.

Sprzedaż oleju sojowego spadła o 14% r/r do 13,6 tys. ton w II kw. 2025 r., zaś sprzedaż mączki sojowej – o 2% r/r do 44,79 tys. ton. Sprzedaż mleka wzrosła o 2% r/r do 29,42 tys. ton, podano także.

Astarta Holding N.V. to holding zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews