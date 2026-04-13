Automarket.pl po raz pierwszy sprzedał ponad 1 tys. samochodów w ciągu jednego miesiąca w marcu 2026 roku, podała spółka. Wzrost sprzedaży wyniósł 35% r/r i ponad 100% w porównaniu z marcem 2024 roku. Ten wynik plasuje sprzedaż platformy na poziomie porównywalnym z czołową dziesiątką grup dealerskich w Polsce.

Rekordowy był też poziom odwiedzin serwisu, który w marcu br. urósł o 33% r/r i przebił granicę 850 tys.

„Ponad 1 tys. sprzedanych samochodów w marcu to coś więcej niż tylko pokonanie 'psychologicznej bariery’. To konkretny efekt naszej intensywnej pracy i potwierdzenie, że jesteśmy w stanie realizować naprawdę ambitne plany. W 2025 roku sfinansowaliśmy poprzez Automarket.pl ok. 9 tys. samochodów, a dziś weszliśmy na poziom, który nawet w ostrożnych prognozach pozwala zakładać ponad 10 tys. sprzedanych pojazdów i dwucyfrowe tempo wzrostu w 2026 roku. Mówimy więc o skali, jaką we wszystkich kanałach sprzedaży osiągają dealerzy samochodów z Top10 w Polsce. Korzystamy ze świetnego momentu dla rynku sprzedaży aut online, który w zeszłym roku urósł o prawie 30% r/r. Automarket.pl z 60-procentową dynamiką w 2025 roku rósł wyraźnie szybciej niż cała branża. Obecnie jesteśmy liderem pod względem finansowania i znajdujemy się wśród czterech najlepszych platform motoryzacyjnych pod względem ruchu. To pokazuje skalę naszego ekosystemu. Automarket.pl stanowi strategiczny filar rozwoju PKO Leasing, a w szerszej perspektywie – całej Grupy PKO Banku Polskiego” – powiedział prezes PKO Leasing Tomasz Bogus, cytowany w komunikacie.

Platforma Automarket.pl przeszła duże zmiany w grudniu 2025 roku. Zaczęła wówczas działać jako pierwsza w Polsce ogólnodostępna tablica ogłoszeniowa z pełnym ekosystemem mobilności. Wcześniej auta mogli na niej wystawiać wyłącznie dealerzy samochodów. Po zmianie dostęp do tej możliwości zyskali także klienci indywidualni oraz firmy.

„Do końca przyszłego roku chcemy osiągnąć 1 mln ogłoszeń i 2 mld zł finansowania rocznie – przyspieszony wzrost modułu tablicy ogłoszeń zakładamy na przełom 2026 i 2027 roku” – dodał dyrektor biura strategii i automarketu w PKO Leasing Arkadiusz Zaremba.

Automarket.pl z Grupy PKO Leasing jest pierwszą w Polsce internetową platformą do zakupu samochodów, zintegrowaną z elektronicznymi kanałami banku: serwisem iPKO i aplikacją mobilną IKO. Dostępne na niej auta pochodzą zarówno z zasobów grupy kapitałowej banku, jak również od dealerów samochodowych od lat współpracujących ze spółkami grupy.

Źródło: ISBnews