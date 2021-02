Polski fundusz Avallon MBO III został doinwestowany kwotą 10 mln euro przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) za pośrednictwem PFR Ventures, podał Avallon. Avallon na rok 2021 zaplanował wydatki rzędu co najmniej 40 mln euro na nowe spółki portfelowe. Pieniądze pozyskane z PFR Ventures wesprą realizację tych planów.

„Oczekujemy, że będzie to najbardziej aktywny projektowo rok w naszej 20-letniej historii. Nasz cel na najbliższe miesiące to co najmniej cztery inwestycje. Jest to pokłosie zarówno ciężkiej pracy w ubiegłym roku, której efektów oczekujemy obecnie, jak również stałego napływu nowych projektów, szczególnie wynikających z problemów z sukcesją lub chęcią konsolidacji” – powiedział partner zarządzający w funduszu Avallon Tomasz Stamirowski, cytowany w komunikacie.

Pojedyncze transakcje Avallonu zamykają się najczęściej w kwotach rzędu 10-15 mln euro. Fundusz bierze pod uwagę między innymi podmioty sektora ochrony zdrowia, gdzie dostrzega duże pole do konsolidacji, a także firmy świadczące usługi powiązane z e-handlem oraz podmioty z branży dóbr konsumpcyjnych oraz IT, podkreślono.

„W mojej ocenie, zarówno napływ środków powodowany niskimi stopami procentowymi, jak i aktywność na tym rynku będzie w tej chwili wzrastać. Wielu właścicieli w obecnej sytuacji woli rozmawiać z inwestorem finansowym, będącym w stanie szybko i sprawnie zamknąć transakcję wykupu lub dostarczyć środki na konsolidację. Widzimy też wzmożoną aktywność i zainteresowanie transakcjami ze strony doświadczonych menedżerów” – dodał Stamirowski.

W portfelu Avallonu znajduje się obecnie 10 spółek. Ostatnia z nich to Clovin – przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją środków czystości. Aktualnie fundusz ma także w portfelu dwie spółki z branży spożywczej – Ceko i Wosanę, EBS, zajmujący się systemami zabezpieczeń, Stangl Technik, świadczący usługi instalacyjne, a także MPS International – producenta środków kosmetycznych i opakowań, spółkę marketingową EDC Expert, platformę zakupową Marketplanet, Novo Tech zajmujący się przetwórstwem polimerów oraz Zaberd – spółkę z branży infrastruktury drogowej, podsumowano.

Avallon MBO to doświadczony inwestor w procesie wykupów menedżerskich. Od 25 lat inwestuje w przedsiębiorstwa wspólnie z menedżerami. Brał udział w ponad 100 transakcjach, a łączna wartość funduszy, które zgromadził do celów inwestycyjnych to 290 mln euro.

Źródło: ISBnews