Unimot Energia i Gaz, spółka odpowiadająca w Grupie Unimot za segment OZE pod marką AVIA Solar, została wybrana wykonawcą instalacji fotowoltaicznych dla sieci Dino Polska. Avia Solar zaprojektuje, dostarczy oraz zamontuje systemy PV na 120 sklepach zlokalizowanych w całej Polsce, podał Unimot.

Projekt jest częścią programu modernizacji energetycznej prowadzonego przez Dino Polska, którego celem jest zwiększenie samowystarczalności energetycznej obiektów handlowych oraz redukcja emisji CO2. Instalacje pokryją znaczną część zapotrzebowania energetycznego wybranych sklepów, szczególnie latem, czyli w okresach największego zużycia energii, podano.

„Cieszymy się, że możemy wspierać duże sieci handlowe w przejściu na energię ze źródeł odnawialnych. Instalacje fotowoltaiczne to dla naszych klientów nie tylko realne oszczędności, ale też sposób na odpowiedzialne gospodarowanie energią oraz udział w transformacji energetycznej. Dzięki naszemu doświadczeniu w projektowaniu i montażu takich systemów na dużą skalę realizujemy je sprawnie i bezpiecznie. Cieszy nas, że Dino Polska ponownie zaufało naszej wiedzy oraz rozwiązaniom” – powiedział wiceprezes Unimot Energia i Gaz Wojciech Ginter, cytowany w komunikacie.

Unimot Energia i Gaz już wcześniej współpracowała z siecią Dino Polska. W 2023 r. spółka zrealizowała instalację fotowoltaiczną o mocy 690 kWp na jednym z magazynów centralnych Dino. System został zbudowany na dachu magazynu i składał się z 1725 modułów o mocy 400 W, zajmujących 3 400 m2 – powierzchnię odpowiadającą połowie boiska piłkarskiego. Kolejne, większe inwestycje dla sieci Dino obejmują trzy instalacje fotowoltaiczne o mocy 1000 kWp każda. Systemy montowane na dachach w technologii konstrukcji nieinwazyjnej pozwolą na efektywne wykorzystanie większej powierzchni dachu, podano także.

Unimot Energia i Gaz, działająca w ramach Grupy Unimot, specjalizuje się w sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego dla firm oraz instytucji. Spółka jest również polskim producentem modułów fotowoltaicznych pod marką AVIA Solar oraz dostawcą nowoczesnych zabezpieczeń elektrycznych, oferując rozwiązania wspierające efektywność i bezpieczeństwo energetyczne.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 14,1 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2024 r.

Dino to ogólnopolska sieć oraz wiodący gracz w perspektywicznym i rosnącym segmencie średniej wielkości supermarketów. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews