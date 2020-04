Aviva przygotowała specjalne, bezpłatne ubezpieczenie na życie dla pracowników służby zdrowia w czasie intensywnej walki z epidemią koronawirusa. Aviva obejmie ochroną do 30 tysięcy osób uprawnionych na okres 3 miesięcy (do 20 lipca), podała spółka.

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób w wieku 18-60 lat, pracujących w szpitalu, przychodni, gabinecie lekarskim lub zespole ratownictwa medycznego. Może to być zarówno publiczny, jak i prywatny podmiot leczniczy na terenie naszego kraju. Aviva obejmie ochroną do 30 tysięcy osób uprawnionych na okres 3 miesięcy (do 20 lipca), podano.

„Aviva wypłaci świadczenie w kwocie 100 tys. zł osobie uposażonej, gdyby doszło do najgorszego i w okresie trwania polisy ubezpieczony zmarł w wyniku choroby Covid-19 wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Osobę uposażoną wskazuje ubezpieczony, przystępując do ubezpieczenia – zwykle jest to osoba najbliższa, członek rodziny” – czytamy w komunikacie.

Grupa zawodów, która może przystąpić do ubezpieczenia, jest szeroka i obejmuje: lekarzy pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, analityków medycznych, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, psychologów, elektroradiologów, techników elektroradiologów i salowe.

Przystąpić do ubezpieczenia można od dziś do 3 maja tylko na stronie aviva.pl/ubezpieczamy-medykow. Trzeba podać niezbędne informacje oraz wypełnić krótką ankietę medyczną. Każdy objęty ochroną otrzymuje mailem dokument uczestnictwa, zaznaczono.

„Pracownicy ochrony zdrowia codziennie narażają swoje życie i zdrowie, aby chronić nasze. Obawiają się też o zdrowie swoich rodzin, od których są często odizolowani. Dlatego zapraszamy ich, aby bezpłatnie ubezpieczyli się na życie, a my pokryjemy składkę. Ubezpieczeniem obejmujemy dużą grupę zawodów medycznych – również tych mniej widocznych, na przykład radiologów, diagnostów, analityków. Odpowiadamy w ten sposób na apele o dodatkowe ubezpieczenia dla personelu służby zdrowia i kontynuujemy nasze wsparcie dla ochrony życia i zdrowia” – powiedział prezes Avivy Adam Uszpolewicz, cytowany w komunikacie.

Bezpłatne ubezpieczenie na życie „Aviva Medykom” to kolejna inicjatywa firmy w walce z epidemią. Aviva zapewnia mobilność pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanych w walkę z koronawirusem, którzy ubezpieczyli w firmie swoje samochody. W razie awarii korzystają z najszerszego zakresu usług assistance, a w razie stłuczki czy wypadku – z priorytetowej likwidacji szkody i wszelkiej pomocy przy organizacji auta zastępczego oraz holowania pojazdu, przypomniano.

Aviva współpracuje z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wolontariusze produkują przyłbice ochronne dla służb medycznych. Sfinansowała zakup 10 dodatkowych drukarek 3D i materiałów, dzięki czemu lekarze, pielęgniarki i ratownicy otrzymają kolejne 6 tys. przyłbic. Spółka wspiera na dużą skalę Polski Czerwony Krzyż – sfinansowała środki ochrony osobistej dla 5 tys. opiekunek PCK, które zajmują się 16 tys. przewlekle chorych seniorów w całej Polsce. Pomogła też PCK w zakupie sprzętu wspierającego służby medyczne, zaś w najbliższym czasie przekaże PCK kolejną darowiznę na wsparcie bezpośredniej pomocy żywnościowej dla osób i rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej w wyniku ekonomicznych skutków epidemii, przypomniano.

Grupa Aviva w Polsce (do 2009 r. jako Commercial Union) działa od 1992 roku. Aviva w Polsce jest częścią międzynarodowej Grupy Aviva – szóstej instytucji ubezpieczeniowej na świecie i pierwszej w Wielkiej Brytanii pod względem przychodów.

Źródło: ISBnews