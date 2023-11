Grupa Azoty Polyolefins, spółka zależna Grupy Azoty, podpisała aneksy do umowy dotyczącej zakupu propanu z TOTSA Total Energies Trading zmieniające harmonogram dostaw, rozszerzające przedmiot umowy o dodatkowe dostawy propanu w roku 2025 oraz wydłużające czas trwania umowy do 1 września 2025 roku, podała spółka. Szacunkowa dodatkowa wartość świadczeń wynikających z aneksów do umowy wyniesie ok. 42 mln USD.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews