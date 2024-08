Backlog Asseco Business Solutions (Asseco BS) na 2024 rok wynosi aktualnie 348,3 mln zł, co oznacza 15,7% wzrost r/r, poinformował CFO Mariusz Lizon.

„Backlog na 2024 wynosi aktualnie 348,3 mln zł, co oznacza 15,7% wzrost r/r i rośnie cały czas. Jest to jednocześnie 91,4% sprzedaży za 2023 rok. W ubr. backlog wynosił 88,9% (301,1 mln zł) sprzedaży za 2022 r. Coraz więcej w portfelu stanowi kontraktacja w abonamencie, zdecydowana większość nowych przychodów to długoterminowe umowy” – powiedział Lizon podczas konferencji prasowej.

W I poł. 2024 r. spółka miała 47,13 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 39,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 201,32 mln zł w porównaniu z 176,63 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 72,39 mln zł wobec 63,83 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie. Przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 380,54 mln zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews