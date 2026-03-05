Backlog Asseco Business Solutions (Asseco BS) na 2026 rok wynosił na koniec ubiegłego roku niemal 350 mln zł i stanowił 73,3% ubiegłorocznej sprzedaży, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Mariusz Lizon. Spółka oczekuje kolejnego bardzo dobrego roku.

„Backlog na ten rok wygląda całkiem dobrze. Myślę, że po I kwartale też się będziemy mogli pochwalić całkiem dobrymi wynikami, co zapowiada ten backlog. 73,3% sprzedaży z ubiegłego roku, roku bardzo dynamicznego, z dużymi wzrostami, więc ten backlog – jak widać – rośnie. Tutaj mamy wzrost 14% do backlogu 2025. Wtedy było to 306,8 mln, teraz prawie 350 mln. Backlog daje nam sygnał, że 2026 rok również zapowiada się bardzo dobrze” – powiedział Lizon podczas konferencji prasowej.

Dodał, że w kwestii wyników ambicje są wysokie przy stabilnym poziomie zatrudnienia, co według słów dyrektora finansowego daje potencjał dla dalszej poprawy marż. Asseco BS odnotowało rentowność netto w 2025 roku na rekordowym poziomie niemal 28%, m.in. dzięki obsłużeniu większej części zleceń tymi samymi zasobami co rok wcześniej.

„W przypadku implementacji KSeF w firmach największa fala wciąż jest przed nami i myślę, że 'rozleje się’ to na cały rok. System daje możliwości automatyzowania procesów i chcemy to wykorzystać do tworzenia nowych produktów i usług, w tym z AI. Zakładamy dużą koncentrację w tym obszarze. W obszarze FMCG w 2025 roku realizowane były największe w historii programy dla globalnych liderów branży FMCG, Beverages i Pharma na wszystkich kontynentach. Udało się zacząć konsumować wcześniej wykonaną pracę i ten rok również zapowiada się dobrze. Wystarczy nam tu 1-2 nowych klientów i dalszy rozwój u dotychczasowych klientów” – wymienił członek zarządu Asseco BS.

W kwestii sztucznej inteligencji Lizon zaznaczył, że celem spółki jest dobrze zaimplementować AI w produktach.

„AI to ogromne wyzwanie, zagrożenie, ale i szansa. Musimy zrozumieć zagrożenia, postawić sobie jasne cele w tym obszarze i być jego liderem. […] Zawsze staraliśmy się być w czołówce technologii i zamierzamy to kontynuować. Bardzo intensywnie korzystamy z modeli AI. Widać to już w naszych wynikach. W ub.r. wygenerowaliśmy o kilkanaście procent większe wyniki, a zatrudnienie pozostało stabilne. Tańsza produkcja software może spowodować oczekiwanie klientów, aby był on tańszy, ale to może zostać pokryte większymi wolumenami i innowacjami” – ocenił Lizon.

Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne grupy kapitałowej Asseco Poland, odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.

Źródło: ISBnews