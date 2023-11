Backlog Grupy Onde wynosił 562 mln zł na 30 września 2023 r. i był o 139 mln zł (19,8%) niższy niż rok wcześniej, podała spółka. Po dniu bilansowym portfel zleceń spółki powiększył się o kolejne 357,2 mln zł po wejściu w życie kontraktów na budowę farm wiatrowych Drzeżewo I-III oraz Drzeżewo IV, podano także.

„Portfel zamówień zewnętrznych Onde na koniec września 2023 r. zawiera także kontrakt, o który podpisano wcześniej, ale poinformowano o nim kilka dni po dacie bilansowej. Chodzi o największej umowę w segmencie OZE w historii Onde, dotyczącą budowy elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 138,6 MW dla ZE PAK za ok. 357 mln zł netto. Łącznie backlog spółki ma wartość ok. 919 mln zł, czyli o 30 proc. większą niż przed rokiem. Jeśli wziąć jednak pod uwagę tylko – kluczowe dla spółki – wykonawstwo OZE, to wzrósł on aż o 90% do 770 mln zł” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Kontrakty na budowę farm wiatrowych Drzeżewo IIII oraz Drzeżewo IV będą realizowane w latach 2023-2026, wskazano w raporcie kwartalnym.

„Wartość backlogu, jak i dynamika jego wzrostu dają nam solidne fundamenty przychodowe zarówno na końcówkę tego roku, jak i na przyszłe kwartały. Rynek czeka na pozytywne zmiany w otoczeniu legislacyjnym i uruchomienie inwestycji finansowanych z KPO. Możemy więc optymistycznie patrzeć na perspektywy rozwoju ONDE w najbliższym czasie” – skomentował prezes Paweł Średniawa, cytowany w komunikacie.

Onde jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews