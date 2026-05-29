Portfel zamówień ML System na 2026 r. w kluczowych obszarach technologicznych jest znacząco wyższy niż realizacja w 2025 roku, podała spółka.

„Zgodnie z przyjętą strategią zwiększania udziału produktów standaryzowanych w przychodach ogółem, Grupa ML System zabezpieczyła znaczącą skalę zleceń produkcyjnych na 2026 r. w kluczowych obszarach technologicznych. W segmencie fotowoltaicznych płyt elewacyjnych portfel zamówień na 2026 r. obejmuje już łącznie 55 271 m2, natomiast w całym 2025 roku Grupa zrealizowała 11 081 m2, co stanowi wzrost o prawie 400%. W kategorii fotowoltaicznych dachówek ceramicznych zlecenia na bieżący rok opiewają już na 3 330 m2, wobec 1 716 m2 zrealizowanych w 2025 r. (wzrost o 94%). W obszarze BIPV i szyb aktywnych skala zamówień na 2026 r. sięga 9 966 m2, podczas gdy w roku ubiegłym zrealizowano 5 429 m2 (wzrost o 84%)” – czytamy w komunikacie.

I kwartał 2026 roku przyniósł ML System wyraźną poprawę wyników. Przychody ze sprzedaży spółki wzrosły r/r o ponad 90%, osiągając poziom 34,8 mln zł. Firma zamknęła ten kwartał z dodatnią EBITDA w wysokości 0,15 mln zł, co stanowi poprawę o ponad 8 mln zł r/r. Wyraźną redukcję odnotowano również po stronie straty netto – spadła ona z 17,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku do 6,4 mln

zł obecnie.

„Konsekwentnie realizujemy strategię zwiększania udziału produktów standaryzowanych w naszym miksie sprzedażowym, czego najlepszym dowodem jest wzrost portfela zamówień na bieżący rok, m.in. w segmencie płyt elewacyjnych oraz dachówek ceramicznych. Równolegle umacniamy pozycję na rynkach zagranicznych, realizując prestiżowe inwestycje w Niemczech i Szwajcarii, które potwierdzają potencjał naszych zaawansowanych rozwiązań BIPV. Zawarte w maju br. porozumienia z wierzycielami finansowymi pomogą w poprawie płynności w

najbliższych miesiącach, równolegle jednak cały czas koncentrujemy się na pozyskaniu dodatkowego kapitału obrotowego przy jednoczesnym wypracowaniu długoterminowej umowy, która zapewni Grupie stabilne i trwałe podstawy finansowe” – powiedziała prezes Edyta Stanek, cytowana w materiale.

Aktualnie spółka realizuje zlecenia produkcyjne obejmujące całokształt dostępnych produktów w ofercie grupy o łącznej powierzchni ponad 57 tys. m2.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. W 2025 r. miała 122,85 mln zł skonsolidowanych przychodów.

