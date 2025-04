Portfel zamówień Grupy Polimex Mostostal wynosił ok. 7,4 mld zł na koniec 2024 roku, podała spółka.

„Nasz aktualny portfel zamówień wynosi ok. 7,4 mld zł, a podpisane kontrakty pozwolą na zrealizowanie naszych celów przychodowych w 2025 roku, oraz w dużej części w latach kolejnych (wskaźnik pokrycia przychodów portfelem wynosi ok. 2,5 roku). Intensywnie pracujemy nad pozyskiwaniem na kolejne lata projektów we wszystkich segmentach naszej działalności, w tym również za granicą. Zgodnie z założeniami dywersyfikujemy nasze kierunki działania, pracujemy nie tylko w Polsce, ale z coraz wyższą skutecznością, rozwijajmy się na rynkach zagranicznych” – napisał prezes Jakub Stypuła w liście do akcjonariuszy.

Polimex Mostostal świadczy usługi w zakresie budownictwa, na zasadach generalnego wykonawstwa, dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Spółka jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews