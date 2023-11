Backlog Selvity na 2023 r. (wg stanu na 13.11.2023 r.) wynosi 338,6 mln zł i jest porównywalny do wartości raportowanej przy okazji wyników za III kw. 2022 r., podała spółka. Backlog na rok 2024 wykazuje wzrost zakontraktowania o 28,4% (84,1 mln zł wobec 65,5 mln zł rok wcześniej).

„Backlog na 2024 r. wskazuje na 28,4% wzrost zakontraktowania wobec analogicznego okresu rok wcześniej (84,1 mln zł wobec 65,5 mln zł) i pozytywne dynamiki zarówno w obszarze Odkrywania Leków, jak i Badań Regulacyjnych […] Backlog Selvity na 2023 r. związany z usługami świadczonymi dla dużych firm farmaceutycznych wynosi 59 mln zł, co oznacza wzrost o 23,1% wobec przychodów od tej grupy klientów wygenerowanych w całym 2022 roku. Udział sprzedaży do Big Pharma wynosi obecnie 17% wobec 14% rok wcześniej” – czytamy w komunikacie.

Wzmocnienie zespołu sprzedażowego oraz naukowego, a także inwestycje w rozwój oferty i infrastruktury stanowią kluczowe czynniki wzrostu Grupy w 2024 r., podano także.

„Dzięki wzmożonym działaniom sprzedażowym i optymalizacyjnym, utrzymujemy przychody na ubiegłorocznym poziomie, a marżę EBITDA powyżej 20%, pomimo bardzo wymagającego rynku. Niemal 30% wzrost backlogu na 2024 pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby w przyszłym roku powrócić do trwałego wzrostu” – powiedział współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes Selvity Bogusław Sieczkowski, cytowany w komunikacie.

„Sprzedaż do dużych firm farmaceutycznych rośnie w 2023 r. o ponad 20%. Wielomiesięczne procesy wyboru dostawców doprowadziły do podpisania w tym roku dwóch nowych umów z klientami z tego segmentu. Ponadto, jesteśmy na zaawansowanym etapie rozmów z kolejnymi klientami. Oczekujemy, że będzie to miało wyraźny wpływ na wyniki Selvity w 2024 r. W minionych miesiącach bardzo istotnie wzmocniliśmy nasz zespół sprzedażowy, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Nasza działalność sprzedażowa, wspierana jest obecnie przez dedykowaną grupę naukowców, zlokalizowanych na kluczowych dla nas rynkach. Ich obecność pozwala nawiązywać mocniejsze relacje z klientami i budować pozycję partnera naukowego dla procesów związanych z odkrywaniem leków. Równolegle do zintensyfikowanych działań sprzedażowych skierowanych do grupy klientów typu Big Pharma, prowadzimy bardzo aktywną sprzedaż do spółek biotechnologicznych” – dodał wiceprezes i chief commercial officer Miłosz Gruca.

Selvita jest jedną z największych przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie. Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty – Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

Źródło: ISBnews