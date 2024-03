Portfel zamówień Selvity na 2024 rok wynosi 197 mln zł według stanu na 26 marca br., w porównaniu do 203 mln zł rok wcześniej i ma dobre perspektywy wzrostu w kolejnych kwartałach, poinformował wiceprezes Miłosz Gruca.

„Liczymy na powrót do dynamiki backlogu z lat poprzednich, ważny tu będzie przede wszystkim obszar leków biologicznych” – powiedział Gruca podczas telekonferencji.

W tej części oferty backlog wzrósł o 88% r/r do 57 mln zł względem 30 mln zł rok wcześniej, podczas gdy w obszarze drug discovery zmniejszył się o 18% do 138 mln zł, ze 169 mln zł rok wcześniej.

„Na pewno chcemy iść w górę łańcucha wartości projektów, liczymy na współpracę z klientami bliżej badań klinicznych, w czym pomogą najnowsze akwizycje” – dodał wiceprezes.

W ocenie prezesa Bogusława Sieczkowskiego, dla branży „skończyła się zima” i „zaczął się dobry czas wzrostów”, m.in. ze względu na spodziewany duży odwrót od usług największego gracza na rynku CRO z Chin, co przełoży się na więcej zamówień dla firm europejskich.

„Działając głównie w obszarze drug discovery musimy poczekać, aż ta fala ożywienia dojdzie do nas. Jest pewna niepewność co do tego, jak te dynamiki będą wyglądały w kolejnych kwartałach, ale liczymy na to, że II połowa roku będzie zdecydowanie lepsza niż ostatnich kilka kwartałów” – podsumował prezes.

Selvita jest jedną z wiodących przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie. Spółka wspiera swoich klientów w zakresie zintegrowanego procesu odkrywania i rozwoju leków w obszarze chorób zapalnych, zwłóknieniowych, zakaźnych i onkologii. Spółka świadczy usługi na każdym etapie procesu opracowywania leków, począwszy od wczesnej fazy odkrycia, aż po wybór kandydata klinicznego. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews