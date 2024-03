W portfelu Grupy ZUE o wartości ok. 1,7 mld zł są obecnie kontrakty kolejowe i miejskie na rynku polskim oraz zlecenia kolejowe w Rumunii, poinformował prezes Wiesław Nowak. Od 2023 r. poprzez nową spółkę zależną Grupa realizuje również kontrakty drogowe.

„Utrzymujemy portfel zamówień wart ok. 1,7 mld zł. W 2023 roku spółki budowlane z Grupy ZUE pozyskały nowe kontrakty budowlane o łącznej wartości ok. 959 mln zł. Szczególnie cieszy nas podpisanie w październiku minionego roku umowy na realizację dużej inwestycji dla PKP PLK S.A. o wartości netto przekraczającej 785 mln zł. To jedna z trzech części największej kilkuetapowej inwestycji kolejowej w województwie śląskim w ostatnich latach. W 2024 roku pozyskaliśmy kolejny ciekawy kontrakt z konsorcjantem na budowę całkowicie nowej, prowadzonej częściowo w tunelu, linii tramwajowej w Warszawie. Jest to kontrakt o wartości 295 mln zł. Pozostajemy aktywni na rynku ofertowym. Konkurencja o nowe zlecenia jest obecnie mocna, co jest skutkiem niewielkiej liczby nowych przetargów kolejowych ogłaszanych i rozstrzyganych w ostatnich latach. Liczymy na to, że liczba inwestycji na rynku budownictwa infrastrukturalnego stopniowo wzrośnie w kolejnych okresach, m.in. dzięki środkom unijnym z nowej perspektywy. Nasza Grupa jest gotowa na wzmożoną aktywność w realizacji nowych inwestycji, których się spodziewamy w kolejnych latach” – powiedział Nowak, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom za 2023 r.

Rok 2023 – jak i początek 2024 r. – to również rozwój najmłodszej spółki w Grupie. Przejęta ponad rok temu drogowa spółka Energopol w 2023 r. zawarła kontrakty o łącznej wartości ok. 65 mln zł netto, dodał.

„Naszymi najważniejszymi obszarami działalności są rynek kolejowy i tramwajowy, ale nadal szukamy rynkowych szans i możliwości rozwoju. Poprzez przejęcie kontroli nad doświadczoną krakowską firmą otworzyliśmy się na segment drogowy. Uważamy, że doświadczenie i zakres kompetencji, którym charakteryzuje się Energopol, stanowią komplementarne uzupełnienie dla dotychczasowej działalności ZUE, m.in. w obszarze robót drogowych, budowy obiektów mostowo-drogowych i szeregu innych robót specjalistycznych. Chcemy, aby Energopol dalej się rozwijał, m.in. poprzez rozbudowę bazy sprzętowej i poprawę efektywności, dzięki czemu jeszcze skutecznej będzie walczył o nowe kontrakty i umacniał pozycję Grupy w szeroko rozumianej branży budowlanej” – skomentował prezes.

Przypomniał, że Grupa jest mocno obecna także na zagranicznych rynkach, przede wszystkim w Rumunii. Wspólnie z rumuńskim partnerem powołane zostało konsorcjum, które realizuje umowy pozyskane w kwocie ok. 0,9 mld zł, z czego 50% przypada na ZUE. W ocenie Grupy ten rynek ma dobre perspektywy, m.in. dzięki otwartej drodze do finansowania z UE, które efektywnie pozyskuje.

„Chcemy się tam rozwijać i wzmacniać swoją pozycję nie tylko na rynku kolejowym. ZUE w zeszłym roku weszło również na rynek łotewski, realizując zadanie na rynku tramwajowym. Grupa ZUE przygotowuje się do ofertowania na zagranicznych rynkach także w przyszłości” – wskazał też Nowak.

„Naszym celem jest stałe poszerzanie ekspozycji na rynki zagraniczne. Dążymy do stworzenia Grupy z potencjałem operowania długoterminowo na kilku rynkach geograficznych równocześnie. Już działamy w ten sposób z dobrym efektem. Interesują nas głównie rynki UE” – dodał.

Na wyniki operacyjne i finansowe Grupy ZUE istotny wpływ ma ogólna sytuacja na dwóch głównych rynkach: kolejowym oraz tramwajowym (miejskim).

„Po udanym roku 2023 nadal jesteśmy optymistycznie nastawieni do długoterminowych perspektyw rozwoju na polskim rynku kolejowym i miejskim, w szczególności po decyzji o odblokowaniu funduszy unijnych z KPO. Informacja o odblokowaniu środków z KPO, jak również perspektywa otwarcia pozostałych funduszy unijnych poprawiła nastroje na rynku. Jednak pomiędzy decyzjami na szczeblu politycznym a realnym zasileniem polskiej gospodarki środkami unijnymi potrzebne jest wykonanie efektywnej i rzetelnej urzędniczej pracy w zakresie spełnienia wszystkich wymogów formalnych. Rynek liczy na efektywność i 20-letnie doświadczenie Polski w pozyskiwaniu z dobrym skutkiem środków unijnych. Istotne jest, aby te środki pojawiły się na rynku przetargów publicznych jak najszybciej” – napisał Nowak.

„Tylko na rynku kolejowym potrzeby inwestycyjne polskiej sieci kolejowej są szacowane nawet na kilkaset miliardów złotych. Rozrusznikiem tego procesu będzie realne finansowanie z UE, a z realizacją planowanych inwestycji poradzą sobie doświadczeni wykonawcy działający od lat na polskim rynku. Wierzymy, że deklaracje dotyczące nowych przetargów zostaną zrealizowane jak najszybciej. W celu przygotowania się do nadchodzących wyzwań inwestycyjnych odświeżamy nasz park maszynowy poprzez inwestycje w nowy, specjalistyczny sprzęt. Z ostatnich większych zakupów warto wymienić np. podbijarkę uniwersalną czy też nowe lokomotywy. Przy modernizacji parku maszynowego, poza walorami użytkowymi i potencjałem operacyjnym, zwracamy również uwagę na ograniczanie emisji CO2” – wskazał prezes.

Grupa ZUE optymistycznie ocenia również perspektywy i pojawiające się szanse rynkowe na rynku miejskim. Tramwaj, jako ważny element w dążeniu do neutralności klimatycznej, przeżywa renesans w całej Europie. Polskie aglomeracje mają szuflady pełne projektów rozwoju swoich sieci tramwajowych. Także zagraniczne rynki wyglądają pod tym względem atrakcyjnie. Również przy rynku tramwajowym kluczowe będą środki z UE, podkreślono.

„Poza naszymi głównymi rynkami, czyli kolejowym oraz tramwajowym, spodziewamy się także wzrostu możliwości dla naszej drogowej spółki Energopol. Rynek drogownictwa lokalnego jest stabilny podażowo, a dodatkowo jest wspierany m.in. przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Oprócz pozyskiwania i realizacji nowych kontraktów koncentrujemy się również na rozwijaniu zdolności realizacyjnych Energopolu na przyszłe lata. Chcemy, żeby Energopol był silnym ogniwem Grupy ZUE, generującym wzrost przychodów i zyski na miarę swojego potencjału” – zakończył prezes.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 1 484,1 mln zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews