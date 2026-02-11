Bacteromic, spółka zależna Scope Fluidics, przyjęła plan uzyskania gotowości produkcyjnej umożliwiającej komercyjną produkcję paneli systemu Bacteromic, podało Scope Fluidics. Plan zakłada posiadanie na początku II połowy 2026 r. zwalidowanej półautomatycznej linii produkcyjnej.

„Linia będzie składała się z maszyn, które zostały już zakupione przez Bacteromic w związku z wcześniejszym zamiarem zbudowania w Hiszpanii linii o wydajności do 750 tys. paneli rocznie. Bacteromic odstąpił od tego zamiaru na rzecz zbudowania we własnym zakresie linii w Warszawie […]. Aktualnie wszystkie maszyny zostały już odebrane z Hiszpanii i trwają prace nad weryfikacją ich gotowości do instalacji i kalibracji. Zamiarem Bacteromic jest, aby we wskazanym wyżej terminie linia osiągnęła do połowy swojej wydajności oraz możliwość uzyskania pełnej zakładanej wydajności w ciągu kolejnych kilku miesięcy” – czytamy w komunikacie.

W ocenie zarządu linia adresuje plany Bacteromic związane z komercyjnym wprowadzeniem systemu na rynki zagraniczne. Należy mieć jednak na uwadze, że nie można wykluczyć wystąpienia czynników zewnętrznych lub wewnętrznych, które spowodują wydłużenie wyżej wskazanych okresów.

Jednocześnie, tak jak wcześniej Scope informowała, Bacteromic posiada i wykorzystuje własne moce produkcyjne, które adresują potrzeby w zakresie R&D i procesów regulacyjnych dotyczących certyfikacji IVDR i FDA. Aktualnie posiadane moce produkcyjne są w ocenie zarządu wystarczające również na potrzebę pierwszych przyszłych zamówień, podano także.

Scope Fluidics to spółka z branży life science, opracowująca innowacyjne technologie dla rynku diagnostyki medycznej i opieki zdrowotnej. W 2023 r. przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews