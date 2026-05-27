Bacteromic z Grupy Scope Fluidics uzyskał patent od Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych na technologię „Microfluidic Chip”, wykorzystywaną w systemie Bacteromic, podała spółka.

„Uzyskanie patentu od Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych dla technologii 'Microfluidic Chip’ to istotny krok w dalszym rozwoju systemu Bacteromic. Patent wzmacnia naszą pozycję na rynku amerykańskim, zapewniając wyłączność na komercyjne wykorzystanie kluczowych elementów systemu, a jednocześnie rozszerza globalny portfel własności intelektualnej Grupy. Wierzymy, że rozwój i ochrona naszych technologii zwiększają komercyjną atrakcyjność systemu Bacteromic oraz jego wartość dla partnerów strategicznych i inwestorów” – powiedział prezes Scope Fluidics Piotr Garstecki, cytowany w materiale.

Patent „Microfluidic Chip” obejmuje układy mikroprzepływowe do przetwarzania objętości próbki oraz metody przetwarzania objętości próbki za pomocą układów mikroprzepływowych, wykorzystywane w systemie Bacteromic. Opatentowane rozwiązania pozwalają dzielić próbki płynne na wiele części o równej objętości, umożliwiając automatyczne i jednoczesne wyprowadzanie kilkuset niezależnych kultur z jednego klinicznego izolatu bakterii, wyjaśniono w materiale.

Jest to kolejny patent uzyskany przez Bacteromic na układy mikroprzepływowe i metody ich wykorzystania. Rozszerza on wyłączność wynikającą z wcześniejszego patentu obowiązującego w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie Bacteromic ubiega się też o rozszerzenie ochrony na układy mikroprzepływowe w Europie i Chinach.

Scope Fluidics jest właścicielem spółki celowej Bacteromic sp. z o.o., powołanej dla rozwoju systemu Bacteromic – szybkiego, zautomatyzowanego systemu testowania wrażliwości bakterii na antybiotyki (Antibiotic Susceptibility Testing, AST), który dostarcza precyzyjną informację, o tym który z klinicznie istotnych antybiotyków będzie najskuteczniejszy w leczeniu infekcji bakteryjnej.

Scope Fluidics to spółka z branży life science, opracowująca innowacyjne technologie dla rynku diagnostyki medycznej i opieki zdrowotnej. W 2023 r. przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW.

