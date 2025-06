Budimex ocenia, że ukończenie Terminala T3 Baltic Hub w Gdańsku daje spółce cenne referencje i doświadczenie, które pozwala myśleć o kolejnych projektach hydrotechnicznych w Polsce i innych państwach nad Bałtykiem, poinformował członek zarządu odpowiedzialny m.in. za budownictwo hydrotechniczne Cezary Łysenko. Zarząd spółki chciałby wrócić do poziomu portfela zamówień w tym segmencie wynoszącego ponad 1 mld zł.

„To dla nas jest furtka do realizacji kontraktów generalnie na morzu, bo będziemy wykorzystywali to doświadczenie też startując do przetargów w innych krajach, nie tylko w Polsce. Traktujemy tę inwestycję referencyjnie” – powiedział Łysenko dziennikarzom po uroczystości inaugurującej działanie terminala T3 Baltic Hub.

Poinformował, że spółka chce uczestniczyć w kolejnych inwestycjach hydrotechnicznych w Polsce i za granicą.

„Jesteśmy [w trakcie projektu] na Nabrzeżu Węglowym w Gdańsku, budujemy falochrony dla Outer Portu [Portu Zewnętrznego] w Gdyni. Jeszcze nie ma wyłonionego wykonawcy na Outer Port w Gdyni, czyli mamy nadzieję, że będziemy w to zaangażowani. […] Też czekamy na rozstrzygnięcie terminala kontenerowego w Świnoujściu, […] chcemy też w tym postępowaniu uczestniczyć” – wymienił członek zarządu.

„Dodatkowo ogłaszają się postępowania na Bałtyku, zarówno na Litwie, jak i na Łotwie, co też nas interesuje. Mamy zapytania z Kłajpedy, są też 'tematy’ w Rydze do wykonania. To są przeważnie przebudowy istniejących portów” – dodał.

Budimex chce rozbudować portfel zamówień hydrotechnicznych.

„Na dziś ten poziom [backlogu] to jest ok. 600 mln zł, a jeszcze niedawno mieliśmy portfel ponad 1 mld zł w hydrotechnice i będziemy do tego dążyć, żeby ten portfel w hydrotechnice był ponad-miliardowy” – zakończył.

Baltic Hub oficjalnie zainaugurował dziś działalność nowego terminala T3 w Gdańsku. Terminal, zlokalizowany na 36-hektarowej powierzchni, ma osiągnąć pełną operacyjność do końca 2025 r.

Dzięki uruchomieniu T3 roczna zdolność przeładunkowa Baltic Hub wzrośnie z 3 do 4,5 mln TEU, co uplasuje gdański port wśród największych terminali kontenerowych w Europie. Kluczowa infrastruktura obejmuje nabrzeże o długości 717 metrów i głębokości 17,5 metra, umożliwiające obsługę największych kontenerowców na świecie.

Budimex jest wykonawcą terminala T3 wraz z Grupą DEME.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2024 r. miał 9,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews