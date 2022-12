Baltic Power – spółka z Grupy PKN Orlen – ogłosił przetarg na na świadczenie usług inżyniera kontraktu dla realizacji projektu budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, podała spółka.

„Celem umowy z inżynierem jest ustanowienie kompleksowego, profesjonalnego i skutecznego nadzoru nad realizacją prac projektowych i kontraktów na budowę dla wszystkich niżej wymienionych realizowanych projektów budowlanych.

W ramach projektu realizowanych jest łącznie 7 projektów budowlanych:

Turbiny wiatrowe i fundamenty

Kable wewnętrzne

Stacje morskie

Morskie kable eksportowe

Lądowe kable eksportowe

Lądowa stacja elektroenergetyczna

Droga dojazdowa” – czytamy w ogłoszeniu.

Wybór inżyniera kontraktu i podpisanie umowy przewidywane jest na 10 kwietnia 2023 r.

Przewidywana zainstalowana moc morskiej farmy wiatrowej wynosi do 1 200 MW generowanych przez 76 turbin wiatrowych. Turbiny wiatrowe, jak i stacje morskie zainstalowane zostaną na fundamentach typu monopal. Sieć kabli wewnętrznych (IAC), pracująca na napięciu 66kV, łączyć będzie turbiny wiatrowe w pętle z morskimi stacjami elektroenergetycznymi (OSS). Zakłada się wybudowanie dwóch stacji morskich (OSS), z których moc wyprowadzana będzie czterema morskimi eksportowymi liniami kablowymi biegnącymi od OSS do brzegu, następnie liniami kablowymi lądowymi i poprzez stację elektroenergetyczną na lądzie (ONS) łączyć będzie się z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym, wynika z treści ogłoszenia.

Budowa morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o mocy do 1,2 GW to przedsięwzięcie realizowane przez PKN Orlen w partnerstwie z kanadyjską spółką Northland Power. Obszar inwestycji, o łącznej powierzchni ok. 131 km2, zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Łeby i Choczewa.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews