Baltic Power – spółka z Grupy PKN Orlen – uzyskał pierwsze z kilku niezbędnych pozwoleń na budowę dla projektu morskiej farmy wiatrowej o mocy 1,2 GW, jednocześnie pierwsze w ogóle tego typu pozwolenie wydane dla proejktu offshore wind realizowanego w Polsce, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

„Nasza morska farma wiatrowa #BalticPower uzyskała dzisiaj pierwsze z wymaganych pozwoleń na budowę dla lądowej części inwestycji. To pierwsza tego typu decyzja wydana dla projektów #OffshoreWind w Polsce, przybliżająca Grupę Orlen do rozpoczęcia inwestycji w 2024 roku” – napisał Obajtek na swoim profilu na Twitterze.

Budowa morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o mocy do 1,2 GW to przedsięwzięcie realizowane przez PKN Orlen w partnerstwie z kanadyjską spółką Northland Power. Obszar inwestycji, o łącznej powierzchni ok. 131 km2, zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Łeby i Choczewa.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews