Baltic Power, będąca wspólnym przedsięwzięciem Orlenu i kanadyjskiej grupy Northland Power, rozpoczęła pierwsze rekrutacje na fazę funkcjonowania morskiej farmy wiatrowej, podała spółka. W ten sposób baza serwisowa Baltic Power w Łebie przygotowuje się do ok. trzydziestoletniego okresu eksploatacji farmy.

„Trwają pierwsze rekrutacje na fazę eksploatacji morskiej farmy wiatrowej, która będzie dostarczać 3% energii elektrycznej w Polsce. Poszukiwani są między innymi koordynatorzy ds. operacji morskich i operatorzy infrastruktury energetycznej” – czytamy w komunikacie.

Baza serwisowa Baltic Power w Łebie została uruchomiona wiosną 2025 roku. Obecnie wspiera prace trwającej kampanii instalacyjnej, w ramach której od początku 2025 zmobilizowano już ok. 80 statków i 4500 członków załóg i reprezentantów kontraktorów. Jednocześnie baza przygotowuje się do ok. trzydziestoletniego okresu eksploatacji pierwszej morskiej farmy wiatrowej w Polsce. W Łebie będzie zlokalizowane główne centrum serwisowe – stąd będą wyruszać ekipy techników m.in. na rutynowe przeglądy turbin, podano także.

„Docelowo w bazie w Łebie zatrudnienie znajdzie ok. 40 osób w zespole Baltic Power oraz ponad 50 wśród kontraktorów świadczących usługi na rzecz farmy. Obecnie trwają rekrutacje na stanowiska dedykowane specjalistom z branży morskiej, infrastruktury energetycznej i logistyki” – czytamy dalej.

Baltic Power to najbardziej zaawansowany projekt morskiej farmy wiatrowej w Polsce i pierwszy, w ramach którego rozpoczęto instalacje morskie. Po zakończeniu budowy farma będzie wytwarzać do 4 TWh energii elektrycznej rocznie. Farma zajmuje powierzchnię 130 km2 i znajduje się 23 km od brzegu, na wysokości Choczewa i Łeby.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267,3 mld zł w 2025 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews