Oferty niewiążące w przetargu na lądowy odcinek wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej (MFW) Baltic Power będą przyjmowane od 22 września do 17 listopada br., poinformowała spółka Baltic Power, której większościowym udziałowcem jest Grupa Orlen. Ostateczny wybór wykonawcy planowany jest w terminie do 1 sierpnia 2022 r.

„Lądowy odcinek wyprowadzenia mocy z MFW Baltic Power składać się będzie z kablowych linii elektroenergetycznych, stacji elektroenergetycznej oraz linii napowietrznej łączącej stację elektroenergetyczną Baltic Power z systemem elektroenergetycznym tj. SE Choczewo. Cała inwestycja zlokalizowana jest w gminie Choczewo” – czytamy w komunikacie.

Linia kablowa o długości 6,5 km zostanie zrealizowana kablami jednożyłowymi prądu przemiennego o napięciu roboczym 220 kV lub 275 kV. Lądowa stacja elektroenergetyczna zostanie wyposażona m.in. w urządzenia do regulacji mocy biernej i napięcia.

„W ramach procesu zakupowego planowane jest wyłonienie Wykonawcy, który na podstawie umowy EPC zrealizuje lądowy odcinek wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power” – czytamy dalej.

Przewidywany przedmiot prac wykonawcy w ramach umowy EPC:

* Wykonanie wszystkich elementów wraz z liniami napowietrznymi do SE Choczewo w oparciu o obowiązujące Prawo budowlane

* Dostawa i montaż urządzeń i systemów oraz późniejszy rozruch instalacji

* Wykonanie projektów technicznych (wykonawczych) oraz analiz niezbędnych do realizacji zamówienia

* Wykonanie wszelkich innych prac związanych z przyłączeniem morskiej farmy wiatrowej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) zapewniających spełnienie wydanych warunków przyłączenia, wymieniono w materiale.

Według orientacyjnego harmonogramu, termin złożenia ofert niewiążących to 22 września – 17 listopada br. Przygotowanie ostatecznych ofert wiążących przewidziano na 1 czerwca – 1 sierpnia 2022 r., zaś wybór preferowanego oferenta – 1 sierpnia 2022 r.

W marcu br. PKN Orlen sfinalizował umowę z kanadyjską firmą Northland Power Inc. jako partnerem branżowym przy realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. O wyborze Northland Power jako partnera PKN Orlen poinformował pod koniec stycznia 2021 r. Współpraca zakłada przygotowanie, budowę i eksploatację farmy o mocy do 1,2 GW. Udział kanadyjskiej spółki w projekcie to 49%. Rozpoczęcie budowy inwestycji planowane jest na rok 2023, a jej oddanie do użytku – na rok 2026.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews