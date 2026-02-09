Bank Millennium bardzo pozytywnie ocenia 2025 r. jako pierwszy rok realizacji strategii do 2028 r., poinformował prezes Joao Bras Jorge. Z jego słów wynika, że w tym roku bank urośnie jednocyfrowo w obszarze kredytów konsumpcyjnych i będzie budował fundamenty pod silne wyniki w segmencie kredytów dla mikrofirm.

„Nową strategię uruchomiliśmy w październiku 2024 r. na lata 2025-2028; minął pierwszy rok. Z jednej strony utrzymujemy tempo wzrostu bankowości detalicznej – oceniamy to bardzo pozytywnie, a jednocześnie wykazujemy zdolność banku do wzrostu w obszarze przedsiębiorstw. […] Teraz kwestia jest taka, by być w stanie przełożyć zrównoważenie wzrostu biznesu z jednocześnie przedstawianiem silnych wyników w ujęciu kwartalnym. Uważamy, że będziemy w stanie to robić. […] Z ufnością podchodzimy do realizacji celów strategii do 2028 r.; oceniamy to bardzo pozytywnie” – powiedział Joao Bras Jorge podczas konferencji prasowej.

Prezes pytany o segment kredytów konsumpcyjnych wskazał, że bank jest już w nim bardzo mocny, ale dalej widzi możliwości wzrostu.

„Jeśli chodzi o kredyty konsumpcyjne, padliśmy ofiarami własnego sukcesu – mamy bardzo silny udział w rynku. Obecnie bank jest mocniejszy w portfelu kredytów konsumpcyjnych i udziale w rynku, niż w szeregu innych komponentów biznesu detalicznego. Powiedziałbym więc, że utrzymamy jednocyfrowy poziom [wzrostu]. Oczywiście naszą ambicją jest wysoki poziom jednocyfrowy, a nie niski jednocyfrowy, ale bardzo trudno jest prognozować wzrost dwucyfrowy w kredytach konsumpcyjnych. Będziemy nadal produkować takie poziomy jakie dotychczas, pewnie trochę wyższe, niż prezentowane w ubiegłym roku. Ale następuje też pewna spłata portfela, którą musimy brać pod uwagę” – zaznaczył.

„Budujemy fundamenty do tego i uważamy, że będziemy mieli bardzo duży sukces w mikroprzedsiębiorstwach. Mamy jeszcze jeden rok, żeby zaprezentować bardzo silne wyniki tego biznesu – wśród firm o obrotach do 10 mln zł i zatrudnieniu do 5 pracowników” – powiedział także prezes, pytany kiedy bank oczekuje mocnego wzrostu w segmencie kredytów dla MŚP.

Główne strategiczne cele Millennium na 2028 rok obejmują m.in. osiągnięcie liczby 3,7 mln aktywnych klientów detalicznych, podwojenie skali w bankowości korporacyjnej z docelowym portfelem kredytowym o wartości ponad 25 mld zł, istotne zwiększenie liczby klientów biznesowych do ponad 50 tys. i osiągnięcie ROE (raportowanego) na poziomie około 18%.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW.

Źródło: ISBnews