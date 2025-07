Bank Millennium ma „pewne oczekiwania”, że koszty ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych będą w II półroczu niższe niż w I połowie roku, poinformował wiceprezes Fernando Bicho.

„Jest tendencja spadkowa w II połowie roku. Jeśli nie będzie zdarzeń nadzwyczajnych, powinniśmy mieć dalszy spadek kosztów. Nie mówimy, że w każdym kwartale będzie mniej niż w poprzednim kwartale, natomiast stwierdzamy, że trend ogólny jest taki, że koszty ogółem powinny spadać, z pewnymi oczekiwaniami, że w II półroczu będzie mniej niż w pierwszym” – powiedział Bicho podczas konferencji prasowej, pytany, czy w II połowie roku koszty ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych mogą być mniejszym obciążeniem niż w I półroczu.

W komentarzu do wyników bank podał, że II kwartał br. charakteryzował się m.in. nadal podwyższonym poziomem kosztów związanych z portfelem kredytów hipotecznych walutowych. W II kw. koszty te wyniosły 619 mln zł po opodatkowaniu, a w I poł. 2025 r.: 1 167 mln zł, co oznacza spadek o 28% r/r.

W zakresie kredytów hipotecznych walutowych kontynuowano systematyczne ograniczanie ryzyka, podkreślił także bank. Liczba nowych ugód z klientami posiadającymi kredyty walutowe w dalszym ciągu przewyższała liczbę nowych pozwów przeciwko bankowi. Do tej pory zawarto ponad 28 tys. ugód, co stanowi równowartość 46% liczby umów kredytowych aktywnych w momencie pełnego wdrożenia programu ugód. Napływ nowych spraw sądowych dotyczących kredytów walutowych nadal spowalniał (nieco ponad 1000 w II kw. br. wobec średniej kwartalnej z 2024 roku wynoszącej 1 461), liczba aktywnych pozwów przeciwko bankowi dalej malała, a wskaźnik rezerw na ryzyko prawne w relacji do brutto portfela aktywnego przekroczył poziom 142%. Zysk netto w II kw. po wyłączeniu kosztów związanych z kredytami walutowymi wyniósłby 887 mln zł (+6% r/r), natomiast skorygowany zysk netto za I półrocze osiągnąłby 1 605 mln zł (+7% r/r).

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 139,15 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews